«Аль-Иттихад» интересуется тер Стегеном и хочет подписать вратаря «Барсы» летом

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Рамон Планес Марк-Андре тер Стеген Аль-Иттихад Джидда Футбол

Марк-Андре тер Стеген может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Mundo Deportivo, в трансфере вратаря «Барселоны» заинтересован «Аль-Иттихад». Клуб из Джидды постарается подписать игрока летом.

Спортивный директор «Аль-Иттихада» Рамон Планес знает тер Стегена по работе в «блаугране» и видит в нем основного вратаря для своего нового клуба. 

В Саудовской Аравии считают, что осуществить сделку будет трудно, но все равно постараются убедить футболиста согласиться на переход. Контракт немецкого голкипера с «Барсой» рассчитан до 2028 года. 

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30 комментариев
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Ответ SaH4r.
Только если за астрономическую сумму (50 млн и выше), Штегену замены вообще нет
50 астрономическая?) Особенно для саудовцев. Скорее 100+
+14
-1
+13
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
В последнее время регрессирует. Лучше вовремя уйти
регрессирует? в прошлом сезоне один из лучших, если не лучший вратарь мира, в этом сезоне стабильно тащит
+13
-2
+11
Ответ Уолтер Собчак
Не думаю, что сам Марк-Андре на это согласится. Да и вообще не помню немцев, которые уезжали на заработки в подобные страны пусть даже за очень большие деньги. Но, может, такие есть. Буду рад, если кто-нибудь напомнит.
Швайни в США, но и Штаты это не Аравия
+5
-1
+4
Ответ SaH4r.
Для Барсы астрономическая
Но тут платить не Барса будет, им же надо будет потом на эти 50 нового основного вратаря найти, а для рынка эта сумма далеко не астрономическая
+2
0
+2
Только если за астрономическую сумму (50 млн и выше), Штегену замены вообще нет
+6
-5
+1
При 100млн за Араухо и важности МАТШа он обойдётся в 150)
+1
0
+1
Ответ Уолтер Собчак
Не думаю, что сам Марк-Андре на это согласится. Да и вообще не помню немцев, которые уезжали на заработки в подобные страны пусть даже за очень большие деньги. Но, может, такие есть. Буду рад, если кто-нибудь напомнит.
Эффенберг в Катар уезжал
+1
0
+1
Ответ фанат Карпеначчо
на память только Дракслер приходит
Точно, вообще забыл про него. Давно про него толком ничего не слышу.
+2
-1
+1
Ответ corazon blanco
На ум приходится только Швайнштайгер, который уезжал в МЛС. А вот на Ближний Восток не помню чтобы кто-то уезжал.
не, Швайни просто кончился. он кончился даже ещё в 31, когда из Бавки в МЮ перешёл
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Ответ Уолтер Собчак
Не думаю, что сам Марк-Андре на это согласится. Да и вообще не помню немцев, которые уезжали на заработки в подобные страны пусть даже за очень большие деньги. Но, может, такие есть. Буду рад, если кто-нибудь напомнит.
Лукас Подольски в Японию уезжал
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Ответ Уолтер Собчак
Не думаю, что сам Марк-Андре на это согласится. Да и вообще не помню немцев, которые уезжали на заработки в подобные страны пусть даже за очень большие деньги. Но, может, такие есть. Буду рад, если кто-нибудь напомнит.
Герд Мюллер
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Ответ SaH4r.
Только если за астрономическую сумму (50 млн и выше), Штегену замены вообще нет
То насколько важен для Барсы Дыр Штеген, ценник тут может быть только 100+ новый трансферный рекорд. Иначе для Барсы эта потеря будет сопоставима, как уход Бускетса в этом сезоне. Он отчасти функции разыгрующевого опорника перенимает, настолько он хорошо ногами играет и в воротах сверх надёжен.
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Ответ Гни свою линию
Но тут платить не Барса будет, им же надо будет потом на эти 50 нового основного вратаря найти, а для рынка эта сумма далеко не астрономическая
Лучше не стоит его продавать, через 2-3 года можно, к тому времени Кочен или Астралага окрепнут и можно сделать ставку на них
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
В последнее время регрессирует. Лучше вовремя уйти
С ним Барса совсем другая команда. Видели когда его не было уступили всем
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не отдаст Барса. все видели, что было, когда Тер Штеген был травмирован...
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150+ 2 нефтянные вышки)
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Не думаю, что сам Марк-Андре на это согласится. Да и вообще не помню немцев, которые уезжали на заработки в подобные страны пусть даже за очень большие деньги.

Но, может, такие есть. Буду рад, если кто-нибудь напомнит.
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