«Аль-Иттихад» интересуется тер Стегеном и хочет подписать вратаря «Барсы» летом

Марк-Андре тер Стеген может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Mundo Deportivo, в трансфере вратаря «Барселоны» заинтересован « ». Клуб из Джидды постарается подписать игрока летом.

Спортивный директор «Аль-Иттихада» знает тер по работе в «блаугране» и видит в нем основного вратаря для своего нового клуба.

В Саудовской Аравии считают, что осуществить сделку будет трудно, но все равно постараются убедить футболиста согласиться на переход. Контракт немецкого голкипера с «Барсой» рассчитан до 2028 года.