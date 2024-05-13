«Аль-Иттихад» интересуется тер Стегеном и хочет подписать вратаря «Барсы» летом
Марк-Андре тер Стеген может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации Mundo Deportivo, в трансфере вратаря «Барселоны» заинтересован «Аль-Иттихад». Клуб из Джидды постарается подписать игрока летом.
Спортивный директор «Аль-Иттихада» Рамон Планес знает тер Стегена по работе в «блаугране» и видит в нем основного вратаря для своего нового клуба.
В Саудовской Аравии считают, что осуществить сделку будет трудно, но все равно постараются убедить футболиста согласиться на переход. Контракт немецкого голкипера с «Барсой» рассчитан до 2028 года.
Но, может, такие есть. Буду рад, если кто-нибудь напомнит.