Ари за Черчесова в «Спартаке»: «Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков»
Ари предложил кандидатуру Станислава Черчесова на пост тренера «Спартака».
С начала августа экс-тренер красно-белых и сборной России возглавляет «Ахмат».
— Кто мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»?
— Вариантов много. Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков. Тогда будут результаты. Главное — не тратить время на долгую адаптацию.
— Назовите фамилию.
— Например, Черчесов — отличный вариант.
— А Мостовой?
— И я, конечно! (смеется), – сказал бывший футболист «Спартака».
