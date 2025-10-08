Ари за Черчесова в «Спартаке»: «Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков»

Ари предложил кандидатуру Станислава Черчесова на пост тренера «Спартака».

С начала августа экс-тренер красно-белых и сборной России возглавляет «Ахмат ».

— Кто мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»?

— Вариантов много. Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков. Тогда будут результаты. Главное — не тратить время на долгую адаптацию.

— Назовите фамилию.

— Например, Черчесов — отличный вариант.

— А Мостовой?

— И я, конечно! (смеется), – сказал бывший футболист «Спартака ».