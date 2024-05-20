Родри о превосходстве «Сити»: «Все дело в менталитете. Когда «Арсенал» приехал на «Этихад», я сказал: «Они не хотят нас победить, им достаточно ничьей». Мы бы так не поступили»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Этихад Стэдиум Родри Футбол

Родри рассказал, в чем преимущество «Манчестер Сити» над остальными.

«Если честно, я думаю, что все дело здесь (указывает на голову). Это менталитет.

«Арсенал» тоже заслужил [победу в лиге], они провели невероятный сезон, но я думаю, что разница здесь (снова указывает на свою голову).

Когда они приехали сюда, играть с нами на «Этихаде», я увидел их и сказал: «М-да, они не хотят нас победить, им достаточно ничьей».

С нашим менталитетом мы бы так не поступили. И мы их догнали. В конце концов, если вы оставили нам одно очко, тогда мы выиграем последние семь-восемь матчей, несмотря на то, что это так тяжело. Я думаю, что все сводится к менталитету», – сказал полузащитник «Сити».

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82 комментария
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Когда чистый пенальти не дали Ливерпулю в матче с Сити это всё тоже Менталитет? ))))
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+57
Ответ Stas Novikov
Сколько очков Родри забрал на Эмирейтс? Или во времена гонок с Ливерпулем Сити приезжал на Энфилд играть на ничью без Родри?
При чем тут сколько очков забрал? Речь о намерениях, Сити не отказывается радикально от своей игры, а Арсенал в этом сезоне на Этихаде отказался от своей, парконули автобус и из обороны выходили забросами на Хаверца.
+63
-10
+53
Сколько очков Родри забрал на Эмирейтс? Или во времена гонок с Ливерпулем Сити приезжал на Энфилд играть на ничью без Родри?
+48
-21
+27
Про то, как они судорожно отбивались на Энфилде, он не хочет вспомнить?
+33
-8
+25
Ответ Кот Дивуар
При чем тут сколько очков забрал? Речь о намерениях, Сити не отказывается радикально от своей игры, а Арсенал в этом сезоне на Этихаде отказался от своей, парконули автобус и из обороны выходили забросами на Хаверца.
Может быть Арсенал играет по возможностям и по необходимости? Задним умом все герои
+26
-6
+20
Это и ещё 115 причин.
+21
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+15
Ответ madrilenos
Когда чистый пенальти не дали Ливерпулю в матче с Сити это всё тоже Менталитет? ))))
Это другое )
+15
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+12
Нехило он так заявил. "А еще он назвал их земляными червями"
+13
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+9
Ответ roma.atyakshev
Где был этот менталитет против Реала, победитель?🧐
Это тот Реал, что прополз на коленях, отбиваясь всю игру?) Не то, что Сити...даже Лейпциг был лучше Мадрида.
+21
-13
+8
Ответ Английский_пациент
Про то, как они судорожно отбивались на Энфилде, он не хочет вспомнить?
На мой взгляд, тут есть разница. Арсенал изначально выбрал план оборонять ничью, а Сити во втором тайме был вынужденно придавлен Ливерпулем. В первом тайме то Сити реально на победу старались играть и у них получалось
+12
-5
+7
Да-да, охотно верим: это же другой Сити в октябре прошлого года пробил всего 4 раза на Эмирейтс, из них только один в створ. Конкретно Родри там не играл, но Сити-то провёл блеклый матч
+8
-2
+6
и хоть Арсенал сыграл в автобус в той игре, Сити ни капли не был лучше и тоже был доволен ничьей, не особо пытаясь сыграть на победу.. эти просто громкие слова.. до игры с Реалом он тоже говорил, что мы выдадим лучший матч и пройдем дальше
+7
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+6
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Это тот Реал, что прополз на коленях, отбиваясь всю игру?) Не то, что Сити...даже Лейпциг был лучше Мадрида.
Но почему-то именно Мадрид первого июня будет играть в финале ЛЧ, а не Лейпциг и Сити
+12
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Ну так и Сити в той игре особо не активничал.
+6
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну и что с того? Можно пройти и позорно, играя хлеще всякого аутсайдера АПЛ. Ну если вам нравится смотреть такой футбол...тут остается только развести руки
Ну если для Сити криптонит именно такой осторожный контратакующий футбол, это самый эффективный стиль против них, то не надо так играть?
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Ага, именно поэтому в матчах против Арсенала, Ливерпуля, Тоттенхэма и АВ у Сити суммарно две победы. Это из-за того, что ничьи не устраивали.
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Все верно сказал. Арсенал практически всю игру оборонялся в 6 человек. Сити в этом сезоне очень много ошибался в обороне и Арсенал мог попытаться их на этом подловить, но решили оборонять 0:0.
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Как будто Сити в том матче бежал в атаку всей командой. Что те, что другие в низком блоке сидели, да и при должном везении что одни, что другие могли забить - моменты у обеих команд были
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Вот сказал бы это сразу после матча с Арсеналом на Этихаде,вопросов не было бы... А так сейчас все герои...
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а когда вы на Энфилде судорожно отбивались весь второй тайм и судья подарил вам ничью, не дав 200% пенальти, это был не менталитет?
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Да, мы бы так не поступили, мы же выиграли у них в том матче… че за бред несет этот товарищ.
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Ответ Hesen Nuriyev
а когда вы на Энфилде судорожно отбивались весь второй тайм и судья подарил вам ничью, не дав 200% пенальти, это был не менталитет?
Сити на Энфилде не сидел в защите, а играл рисковано и пытался выиграть, было и у Сити много моментов, перекладина, штанга. Сити мог сыграть строго в защите и сушить матч, но он сделал ставку победить или проиграть. А про момент в конце скажу так, это игрок Ливерпуля набежал на ноги Доку, куда да бы он её дел в тот момент, из этого и сделал вывод судья
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Ответ Waititi
Родом точно все подметил, Сити всегда играет от себя с любым противником и именно этот матч оказался решающим.
решающим оказался матч с Арс-АВ
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Ответ mootoo
а сейчас какие вопросы? он чемпион
Да никто и не спорит,чемпион и чемпион,да и вклад в чемпионство его огромен. Но махать кулаками после драки,такое себе...
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Это тот Реал, что прополз на коленях, отбиваясь всю игру?) Не то, что Сити...даже Лейпциг был лучше Мадрида.
> "Проползи на коленях"
> Забили 4 мяча
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Не хотеть победить и не хотеть играть с Сити в открытый футбол - разные вещи. Арсенал именно что выбрал конкретную тактику для победы над Сити в том матче - и она успешно работала. Не хватило толики удачи - хотя бы в том моменте Троссарда.
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-2
+2
Родом точно все подметил, Сити всегда играет от себя с любым противником и именно этот матч оказался решающим.
+4
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну и что с того? Можно пройти и позорно, играя хлеще всякого аутсайдера АПЛ. Ну если вам нравится смотреть такой футбол...тут остается только развести руки
Мне нравится смотреть как моя команда выигрывает трофеи
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+1
Ответ griphon
На мой взгляд, тут есть разница. Арсенал изначально выбрал план оборонять ничью, а Сити во втором тайме был вынужденно придавлен Ливерпулем. В первом тайме то Сити реально на победу старались играть и у них получалось
Допустим. С другой стороны, Артета сам выбрал такой сценарий игры, так как считал, что это выгоднее для его команды. Единственный раз за весь чемпионат доминировал с помощью защиты, все остальные игры - за счёт атаки.
И оказался бы прав, обыграй Арсенал Астон Виллу или потеряй Сити очки в любом матче, что было очень даже вероятно.
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Ответ slavik12345
Ох уж этот низкий блок Сити со всей командой, за исключением кипера, на половине поля соперника.
Когда Арсенал в атаке был Сити ровно так же садился. Да и собственно у Арсенала лучшая оборона в лиге, лучший опорник именно по игре в обороне - почему это не использовать?
Арсенал играл прагматично на контратаках, отдал бы Троссард в конце на Мартинелли, еще бы и с 3 очками уехали.
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