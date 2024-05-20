Родри о превосходстве «Сити»: «Все дело в менталитете. Когда «Арсенал» приехал на «Этихад», я сказал: «Они не хотят нас победить, им достаточно ничьей». Мы бы так не поступили»
Родри рассказал, в чем преимущество «Манчестер Сити» над остальными.
«Если честно, я думаю, что все дело здесь (указывает на голову). Это менталитет.
«Арсенал» тоже заслужил [победу в лиге], они провели невероятный сезон, но я думаю, что разница здесь (снова указывает на свою голову).
Когда они приехали сюда, играть с нами на «Этихаде», я увидел их и сказал: «М-да, они не хотят нас победить, им достаточно ничьей».
С нашим менталитетом мы бы так не поступили. И мы их догнали. В конце концов, если вы оставили нам одно очко, тогда мы выиграем последние семь-восемь матчей, несмотря на то, что это так тяжело. Я думаю, что все сводится к менталитету», – сказал полузащитник «Сити».
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> Забили 4 мяча
И оказался бы прав, обыграй Арсенал Астон Виллу или потеряй Сити очки в любом матче, что было очень даже вероятно.
Арсенал играл прагматично на контратаках, отдал бы Троссард в конце на Мартинелли, еще бы и с 3 очками уехали.