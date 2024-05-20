Родри о превосходстве «Сити»: «Все дело в менталитете. Когда «Арсенал» приехал на «Этихад», я сказал: «Они не хотят нас победить, им достаточно ничьей». Мы бы так не поступили»

Родри рассказал, в чем преимущество «Манчестер Сити» над остальными.

«Если честно, я думаю, что все дело здесь (указывает на голову). Это менталитет.

« » тоже заслужил [победу в лиге], они провели невероятный сезон, но я думаю, что разница здесь (снова указывает на свою голову).

Когда они приехали сюда, играть с нами на « », я увидел их и сказал: «М-да, они не хотят нас победить, им достаточно ничьей».

С нашим менталитетом мы бы так не поступили. И мы их догнали. В конце концов, если вы оставили нам одно очко, тогда мы выиграем последние семь-восемь матчей, несмотря на то, что это так тяжело. Я думаю, что все сводится к менталитету», – сказал полузащитник « ».

Ширер о 115 обвинениях «Сити»: «Это не вина игроков – нельзя отнять у них то, чего они добились. Клубу придется ответить, но игроки были великолепны»

Родри без поражений провел сезон в АПЛ. Хавбек «Сити» не проигрывает в 50 матчах лиги – лишь у Кэмпбелла серия длиннее