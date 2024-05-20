Артета о победе «Арсенала» в АПЛ: «Если продолжим стучать в дверь и быть так близко, в конце концов это случится»
Микель Артета рассказал, чего не хватило «Арсеналу» для победы в АПЛ.
«Прежде всего, хочу поздравить «Манчестер Сити» с победой в Премьер-лиге. Сегодня у меня смешанные эмоции. Прежде всего, это гордость за команду и игроков. Они проделали невероятную работу и выжали все возможное, чтобы занять первое место.
К сожалению, нам не хватило совсем чуть-чуть, и мы не смогли завоевать тот трофей, о котором мечтали. Они [«Сити»] забрали его у нас. Уже второй сезон.
Есть только один способ добиться этого – нужно быть более решительными, более амбициозными, иметь много мужества и доводить до предела все, что у нас есть. Это следующий шаг.
Если будем делать то, что должны, станем ближе и в конце концов победим. Когда? Не знаю, но если мы будем продолжать стучать в дверь и быть так близко, то в конце концов это случится», – сказал главный тренер «Арсенала».
Спасибо за попытку, «Арсенал». Команда Лукомского проиграла гонку – а он все равно насладился сезоном
« Неудачник, физрук, поскорей бы он ушел»
Микель Артета: 5 сезонов
2 место, нет трофеев.
«Легенда, ученик Пепа, стратег и тактик!!!»
-Как достучаться в закрытую дверь?
-Если стучать, то долго.
Артета: потрачено ~470 млн евро, лучшие результаты: два подряд 2 места в АПЛ, причем оба - с минимальным отрывом до 1 места, кубок и 2 суперкубка Англии, 1/4 финала ЛЧ, 7 раз становился лучшим тренером месяца в АПЛ.
Ну и кто же неудачник, а?