Артета о победе «Арсенала» в АПЛ: «Если продолжим стучать в дверь и быть так близко, в конце концов это случится»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета рассказал, чего не хватило «Арсеналу» для победы в АПЛ.

«Прежде всего, хочу поздравить «Манчестер Сити» с победой в Премьер-лиге. Сегодня у меня смешанные эмоции. Прежде всего, это гордость за команду и игроков. Они проделали невероятную работу и выжали все возможное, чтобы занять первое место.

К сожалению, нам не хватило совсем чуть-чуть, и мы не смогли завоевать тот трофей, о котором мечтали. Они [«Сити»] забрали его у нас. Уже второй сезон.

Есть только один способ добиться этого – нужно быть более решительными, более амбициозными, иметь много мужества и доводить до предела все, что у нас есть. Это следующий шаг.

Если будем делать то, что должны, станем ближе и в конце концов победим. Когда? Не знаю, но если мы будем продолжать стучать в дверь и быть так близко, то в конце концов это случится», – сказал главный тренер «Арсенала».

Спасибо за попытку, «Арсенал». Команда Лукомского проиграла гонку – а он все равно насладился сезоном

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12 комментариев
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Арсенал и так шикарно провел сезон, чуть-чуть не хватило до победы, команда становится все лучше, видна монументальная работа Артеты✊️ Микель, красава🔴
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Ответ Усатая Козляра
Оле Сульшер: 2 место и нет трофеев. « Неудачник, физрук, поскорей бы он ушел» Микель Артета: 5 сезонов 2 место, нет трофеев. «Легенда, ученик Пепа, стратег и тактик!!!»
Дело в качестве игры и потенциале. Оле выжал максимум из той команды, и смотрелось это уныло. Отставание от Сити в том году было страшным. Арсеналу же чуток не хватило, чтобы одолеть в борьбе за чемпионство лучшую команду в мире при шикарной атакующей игре, и потенциал этой команды не раскрыт, так как многим лидерам нет еще и 25. Это разные вещи. Да, Артета стратег и тактик. А Сульшер не физрук, но горящую помойку потушить не сумел.
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+2
Ответ PatrickShapka2
Арсенал и так шикарно провел сезон, чуть-чуть не хватило до победы, команда становится все лучше, видна монументальная работа Артеты✊️ Микель, красава🔴
интересно те кто угорал по началу над Артетой и его доминацией. Интересно если Хави так де перевернёт ситуацию в Барсе, что скажут доменатороподобные над этим.
+2
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+1
Ответ PatrickShapka2
Арсенал и так шикарно провел сезон, чуть-чуть не хватило до победы, команда становится все лучше, видна монументальная работа Артеты✊️ Микель, красава🔴
Оле Сульшер: 2 место и нет трофеев.
« Неудачник, физрук, поскорей бы он ушел»
Микель Артета: 5 сезонов
2 место, нет трофеев.
«Легенда, ученик Пепа, стратег и тактик!!!»
+5
-4
+1
Ответ Усатая Козляра
Оле Сульшер: 2 место и нет трофеев. « Неудачник, физрук, поскорей бы он ушел» Микель Артета: 5 сезонов 2 место, нет трофеев. «Легенда, ученик Пепа, стратег и тактик!!!»
вводные данные разные
+1
0
+1
Ответ Усатая Козляра
Оле Сульшер: 2 место и нет трофеев. « Неудачник, физрук, поскорей бы он ушел» Микель Артета: 5 сезонов 2 место, нет трофеев. «Легенда, ученик Пепа, стратег и тактик!!!»
1 кубок англии и 2 суперкубок англии.
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Доминатор френдзоны прямо, но команда действительно прогрессирует.
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Нужно быть решительнее и ломать уже эту дверь как это делает четвертый год подряд Сити.

-Как достучаться в закрытую дверь?
-Если стучать, то долго.
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Недавно на каком-то канале был док.фильм про Арсенал, там Артета в раздевалке перед матчем что-то говорит игрокам а в руке держит лампочку горящую, интересно чтобы это значило..
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Молодцы, отличный сезон и с уважением к сопернику, в отличии от конкурента. Видно, что в команде важны не только победы и чашки и сумма контракта , но и атмосфера, поддержка друг друга и связь с болельщиками. Надеюсь, в следующем сезоне возьмут своё.
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Дружок-пирожок,тобой выбрана не та дверь, четвертое место двумя строчками ниже
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Ответ Усатая Козляра
Оле Сульшер: 2 место и нет трофеев. « Неудачник, физрук, поскорей бы он ушел» Микель Артета: 5 сезонов 2 место, нет трофеев. «Легенда, ученик Пепа, стратег и тактик!!!»
Сульшер: потрачено ~450 млн евро, лучшие результаты - финал ЛЕ, 2 место в АПЛ, 1/4 финала ЛЧ, 1 раз становился лучшим тренером АПЛ месяца.
Артета: потрачено ~470 млн евро, лучшие результаты: два подряд 2 места в АПЛ, причем оба - с минимальным отрывом до 1 места, кубок и 2 суперкубка Англии, 1/4 финала ЛЧ, 7 раз становился лучшим тренером месяца в АПЛ.
Ну и кто же неудачник, а?
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