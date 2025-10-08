Директор «Рубина» Дзюба о лимите: «Вред здоровой конкуренции. Без него цены на россиян снизятся в 3-4 раза, а при ужесточении все взлетит в разы. Рынок сейчас просто сумасшедший»
В «Рубине» рассказали, как ужесточение лимита на легионеров повлияет на рынок.
«Убежден: любой лимит в спорте по национальному признаку – вред здоровой конкуренции. Ни один клуб РПЛ не откажется от русского футболиста, который не будет уступать легионерам. Без лимита цены на россиян, их требования по условиям снизятся в три-четыре раза – и, наоборот, при его ужесточении все взлетит в разы. Это факт. Уже проходили это.
Ну нельзя постоянно менять регламенты то в одну сторону, то в другую. Давайте поработаем по одним правилам хотя бы лет 10 – чтобы клубы попробовали реализовать свои долгосрочные стратегии.
Российский рынок сейчас просто сумасшедший. Цена за качественного россиянина редко бывает адекватной. Интересные нам игроки из России стоят слишком дорого», – сказал спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба.
