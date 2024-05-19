Пирс Морган: «Интересно, сколько титулов получит «Арсенал», если 115 обвинений «Ман Сити» будут рассмотрены?»

Пирс Морган прокомментировал выступление «Арсенала» и «Ман Сити» в сезоне АПЛ.

«Канониры» финишировали вторыми в чемпионате Англии второй год подряд, отстав от «Сити» на 2 очка.

«Горд за команду. Наибольшее количество побед в сезоне Премьер-лиги в истории « », и этого все равно оказалось недостаточно, чтобы обыграть великолепную команду « ».

Но мы становимся ближе, 2-3 новых топовых подписания, включая нападающего мирового класса этим летом, и мы выиграем АПЛ.

«Арсенал» упустил чемпионат в тот унылый период между Рождеством и Новым годом, когда мы проиграли «Вест Хэму» и «Фулхэму».

Нельзя этого допускать и ожидать, что обойдешь такую сильную, неумолимую и беспощадную команду, как «Сити» Гвардиолы. Выиграй хотя бы одну из этих относительно простых игр – и сейчас были бы чемпионами.

Но как бы ни был хорош «Манчестер Сити», интересно, сколько титулов АПЛ в итоге получит «Арсенал», если 115 обвинений против «горожан» будут рассмотрены?» – написал телеведущий и болельщик лондонцев .

В феврале 2023 года обвинила « » в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

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