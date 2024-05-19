Пирс Морган: «Интересно, сколько титулов получит «Арсенал», если 115 обвинений «Ман Сити» будут рассмотрены?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал финансовый фэйр-плей соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган прокомментировал выступление «Арсенала» и «Ман Сити» в сезоне АПЛ.

«Канониры» финишировали вторыми в чемпионате Англии второй год подряд, отстав от «Сити» на 2 очка.

«Горд за команду. Наибольшее количество побед в сезоне Премьер-лиги в истории «Арсенала», и этого все равно оказалось недостаточно, чтобы обыграть великолепную команду «Сити».

Но мы становимся ближе, 2-3 новых топовых подписания, включая нападающего мирового класса этим летом, и мы выиграем АПЛ.

«Арсенал» упустил чемпионат в тот унылый период между Рождеством и Новым годом, когда мы проиграли «Вест Хэму» и «Фулхэму».

Нельзя этого допускать и ожидать, что обойдешь такую сильную, неумолимую и беспощадную команду, как «Сити» Гвардиолы. Выиграй хотя бы одну из этих относительно простых игр – и сейчас были бы чемпионами.

Но как бы ни был хорош «Манчестер Сити», интересно, сколько титулов АПЛ в итоге получит «Арсенал», если 115 обвинений против «горожан» будут рассмотрены?» – написал телеведущий и болельщик лондонцев Пирс Морган.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

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14 комментариев
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Интересно, когда Пирс Морган получит по губам?
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-6
+10
Ноль.
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У сити нарушения с 2010 по 18 год) С какого перепуга они должны что-то отдавать арсеналу за 18 год и 13-14?)))
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МС это зло.
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Быстрее с Арсенала снимут очки, чем с Сити.
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Куда интереснее кто сколько получит,если отменят трофеи барсы при Негрейре.Говорят там лет 20 или 30 платили судьям и что золотой период клуба пришёлся на это время
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Морган прямо как местные 115е нытики,
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Ответ: нисколько
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Все никак не угомонится :))
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Ему с такой логикой за интер болеть нужно
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