Шайхутдинов переименовал бы «ВЭБ Арену» в честь Акинфеева: «Кто олицетворяет дух ЦСКА лучше, нежели Игорь Владимирович?»

Владимир Шайхутдинов высказался о том, в честь кого назвал бы стадион ЦСКА.

– Стадион « » носит название имени Льва Яшина. Ты, как воспитанник ЦСКА, в честь какого футболиста переименовал бы « »?

– Его так часто обсуждают. Почему бы не в честь него? Естественно, Игорь Владимирович Акинфеев.

Ну, а какого еще? Здесь все пропитано духом ЦСКА. А кто олицетворяет дух ЦСКА лучше, нежели Игорь? – отметил 19-летний голкипер .