Шайхутдинов переименовал бы «ВЭБ Арену» в честь Акинфеева: «Кто олицетворяет дух ЦСКА лучше, нежели Игорь Владимирович?»
Владимир Шайхутдинов высказался о том, в честь кого назвал бы стадион ЦСКА.
– Стадион «Динамо» носит название имени Льва Яшина. Ты, как воспитанник ЦСКА, в честь какого футболиста переименовал бы «ВЭБ Арену»?
– Его так часто обсуждают. Почему бы не в честь него? Естественно, Игорь Владимирович Акинфеев.
Ну, а какого еще? Здесь все пропитано духом ЦСКА. А кто олицетворяет дух ЦСКА лучше, нежели Игорь? – отметил 19-летний голкипер ЦСКА.
Вот и вся приемственность. Рыночек порешает ;)
Кто всего может достичь
Наш великий и могучий
Игорь Владимирович