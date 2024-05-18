Шайхутдинов переименовал бы «ВЭБ Арену» в честь Акинфеева: «Кто олицетворяет дух ЦСКА лучше, нежели Игорь Владимирович?»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва ВЭБ Арена Спорт-Экспресс Владимир Шайхутдинов Футбол

Владимир Шайхутдинов высказался о том, в честь кого назвал бы стадион ЦСКА.

– Стадион «Динамо» носит название имени Льва Яшина. Ты, как воспитанник ЦСКА, в честь какого футболиста переименовал бы «ВЭБ Арену»?

– Его так часто обсуждают. Почему бы не в честь него? Естественно, Игорь Владимирович Акинфеев.

Ну, а какого еще? Здесь все пропитано духом ЦСКА. А кто олицетворяет дух ЦСКА лучше, нежели Игорь? – отметил 19-летний голкипер ЦСКА.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Правда это денег не принесет, как название с именем спонсора
+3
-1
+2
Много парень говорит. Лучше бы пенальти учился отбивать.
+3
-1
+2
А почему бы и нет?
+2
-2
0
Легенда легендой, но денюшки (за название) в бюджет.
Вот и вся приемственность. Рыночек порешает ;)
0
0
0
"Цуладзе наградить посмертно. Меня, кстати, тоже"
0
0
0
Шайхутдинов-явно Акинфеевым не станет. Один ветер в голове. Много сидит в соцсетях вместо того чтобы работать над собой.
0
0
0
Кто разгонит в небе тучи
Кто всего может достичь
Наш великий и могучий
Игорь Владимирович
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий