«Сезон «Спартака» провален, попадание в тройку маловероятно. Промеса давно нет, Угальде не оправдывает надежд – игрок за 15 млн должен забивать гораздо больше». Кечинов о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Валерий Кечинов Квинси Промес Александр Соболев Манфред Угальде Владимир Слишкович Футбол

Валерий Кечинов назвал нынешний сезон провальным для «Спартака».

В финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Балтике» (0:1) и вылетел из турнира. В Мир РПЛ красно-белые занимают 5-е место за два тура до окончания чемпионата, набрав 46 очков.

– Полоса везения «Спартака» при Слишковиче закончилась?

– Да, в самый неподходящий момент. Команда проиграла важнейший матч, когда оставался один шаг до финала. Был шанс выиграть хоть какой-то титул в этом сезоне. А так получается, сезон провален, потому что в тройку будет попасть очень тяжело. Это маловероятно.

– Почему у «Спартака» получаются то голеобильные матчи, то сухие впереди, как с «Балтикой»?

– С «Балтикой» было очень много моментов, но реализация сильно хромала. Давно нет Промеса, который являлся самым важным футболистом впереди. Мог и забить, и отдать. От него всегда исходила угроза. Еще и не было Соболева. А того, кто возьмет на себя их функции, просто не нашлось.

Угальде пока не оправдывает надежд. Голов у него совсем мало. Человек, которого купили за 15 миллионов, должен забивать гораздо больше и делать более полезные вещи для команды, нежели просто бегать и отнимать мячи.

– Слишковича теперь точно не оставят?

–Конечно. Его изначально не рассматривали, когда назначали и.о. что он будет главным тренером в долгосрочной перспективе. Поэтому тренером будет кто-то другой.

– Какие вопросы у вас есть к Слишковичу?

– Могу о нем сказать только  хорошие слова. Команда с ним заиграла по-другому. И результат был лучше, чем при Абаскале. Только вчерашний матч команда проиграла, хотя по игре выглядела очень прилично. Он смог подобрать ключи к ребятам.

– Кто из футболистов не оправдал ожиданий в этом сезоне?

– Не хочу сейчас называть фамилии. В целом вся команда выступила не так, как должна была. Игроки должны делать больше. Их способности выше, чем они это проявляют сейчас. Они должны бороться не за четвертую-пятую строчку в таблице, а за более высокие места, – сказал бывший игрок «Спартака».

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26 комментариев
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Ветеран Спартака, ответил репортёру на вопросы о тренере Спартака, команде Спартак и для болельщиков Спартака. Болельщики Зенита - первые в комментариях. Ох, уж эти комплексы.)))
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Думаю что если когда-нибдь возникнет кафедра мемологии и,соответственно,учебники по теме, мем о цикле Спартака должен быть среди золотых стандартов, уж больно он жизенный
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Почему Угальде не оправдывает надежд ? Как футболист да, а существенно оправдал надежды тех кто положил круглую сумму себе в карман!
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Ответ syak7
Угальде не мало забивает, он вообще не забивает, и не имеет голевых передач. Хотелось бы знать поименно кто притащил в Спартак Дуарте, Рябчука и Угальде, и сколько они при этом поимели.
Дуарте сейчас лучший защитник Спартака, какие вопросы? Угальде нужно адаптироваться, ему 21 год, ни в одном клубе игрок с ходу не выстреливает, особенно такой молодой, тем более, когда его используют, как разыгрывающего напа, когда ему приходится аж на одну линию с полузащитниками спускаться, чтобы за мяч придержать и разыграть, ему также нужны нормальные партнеры по команде с пасом, готовые отдать ему своевременную передачу, таких в Спартаке сейчас нет. Рябчук - да, провал
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Да уж, у Угальде "совсем мало" голов...
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Игрок Спартака никому и ничего не должен
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Да уж была последняя надежда на кубок и ту бездарно проспали!
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Этот сезон можно смело назвать Антисезон , для всех , кроме Факела...
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Как бы то ни было Кечинов во всем прав, Спартаку Промеса не хватает или игрока, близкого к его уровню...
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Набрали ногомячистов уровня Джикии, Соболева, Зиньковского, вот и борятся за место в десятке.
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В следующем сезоне всех порвём!
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А им всегда чего то не хватает,зимой и летом,осенью,весной.
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Ответ rarog
Думаю что если когда-нибдь возникнет кафедра мемологии и,соответственно,учебники по теме, мем о цикле Спартака должен быть среди золотых стандартов, уж больно он жизенный
По-любому ты будешь доцентом этой кафедры как самый главный мем)))
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Ответ syak7
Угальде не мало забивает, он вообще не забивает, и не имеет голевых передач. Хотелось бы знать поименно кто притащил в Спартак Дуарте, Рябчука и Угальде, и сколько они при этом поимели.
вот угальде всё-таки номер не отбывает на поле, очень много черновой работы делает. но от него нужны голы, это да. Дуарте сейчас норм. рябчук смотрелся не плохо, но в Спартаке ничего не показывает, тут согласен. не пошло у него
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