«Сезон «Спартака» провален, попадание в тройку маловероятно. Промеса давно нет, Угальде не оправдывает надежд – игрок за 15 млн должен забивать гораздо больше». Кечинов о красно-белых

Валерий Кечинов назвал нынешний сезон провальным для «Спартака».

В финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Балтике» (0:1) и вылетел из турнира. красно-белые занимают 5-е место за два тура до окончания чемпионата, набрав 46 очков.

– Полоса везения «Спартака» при Слишковиче закончилась?

– Да, в самый неподходящий момент. Команда проиграла важнейший матч, когда оставался один шаг до финала. Был шанс выиграть хоть какой-то титул в этом сезоне. А так получается, сезон провален, потому что в тройку будет попасть очень тяжело. Это маловероятно.

– Почему у «Спартака» получаются то голеобильные матчи, то сухие впереди, как с «Балтикой»?

– С «Балтикой» было очень много моментов, но реализация сильно хромала. Давно нет Промеса, который являлся самым важным футболистом впереди. Мог и забить, и отдать. От него всегда исходила угроза. Еще и не было Соболева. А того, кто возьмет на себя их функции, просто не нашлось.

пока не оправдывает надежд. Голов у него совсем мало. Человек, которого купили за 15 миллионов, должен забивать гораздо больше и делать более полезные вещи для команды, нежели просто бегать и отнимать мячи.

– Слишковича теперь точно не оставят?

–Конечно. Его изначально не рассматривали, когда назначали и.о. что он будет главным тренером в долгосрочной перспективе. Поэтому тренером будет кто-то другой.

– Какие вопросы у вас есть к Слишковичу?

– Могу о нем сказать только хорошие слова. Команда с ним заиграла по-другому. И результат был лучше, чем при Абаскале. Только вчерашний матч команда проиграла, хотя по игре выглядела очень прилично. Он смог подобрать ключи к ребятам.

– Кто из футболистов не оправдал ожиданий в этом сезоне?

– Не хочу сейчас называть фамилии. В целом вся команда выступила не так, как должна была. Игроки должны делать больше. Их способности выше, чем они это проявляют сейчас. Они должны бороться не за четвертую-пятую строчку в таблице, а за более высокие места, – сказал бывший игрок « ».