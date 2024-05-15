Губерниев после вылета «Спартака» из Кубка России: «Слишкович должен продолжать работать. Есть ощущение, что его поменяют на очередного тренера, который с богами разговаривает»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Дмитрий Губерниев Евгений Латышонок Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Дмитрий Губерниев поддержал Владимира Слишковича после поражения «Спартака».

«Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов. Красно-белые проиграли впервые после увольнения Гильермо Абаскаля – до этого под руководством Слишковича команда одержала 4 победы и трижды сыграла вничью.

«Я поздравляю «Балтику»! Первый финал, команда, как выяснилось, мощная, хоть в чемпионате и не все гладко. А что «Спартак»? Реализовывать моменты надо.

Мне жаль Слишковича, потому что у меня есть ощущение, что сейчас спартаковское руководство поменяет его на какого-то очередного тренера, который с богами разговаривает. Слишкович должен продолжать работать, несмотря на сегодняшнюю игру.

Латышонок просто красавец, в таких играх вратарь выходит на первое место. Поздравляю Калининград, у нас большая страна, как говорится: «От Калининграда – до Камчатки». Калининград рулит!» – сказал Губерниев.

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15 комментариев
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Мастер спорта по всем видам спорта как всегда на месте, о чем угодно готов высрать своё никому ненужное мнение
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Экспертное мнение биатлониста очень важно
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Ну твоё мнение всех интересует в последнюю очередь..
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Ответ Spartakus1984
К Слишковичу есть симпатия,но мне кажется,все он ничгео ен даст команде,того чего все ждут.
симпатия в чем? в том, что он упростил игру до уровня Амкара? в том, что он, как тренер, подлизать футболистам умеет?
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Рианчо или Абаскаль. Но скорее всего, Валдас Иванаускас...
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К Слишковичу есть симпатия,но мне кажется,все он ничгео ен даст команде,того чего все ждут.
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Разговаривать с богом - нормально, ненормально когда бог начинает разговаривать с тобой
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нужен Моуриньо, Сарри, Алегри
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Зв движениями по трассе и позициям на стрельбищах Доротеи Вирер, куда интереснее наблюдать, чем за движениями Спартака по полю. Зачем Губерниеву футбол?
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А Губерниев в курсе, что его мнение на футбольные темы такое же "авторитетное", как и мнение эскортницы Салиховой?! 😀 У него есть ощущение ... В каком месте у тебя такое "ощущение", юродиевый?!
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Как показывает практика, такие «боги» выбирают куда более адекватные составы и проводят куда более разумные замены, чем Слишкович, который это делает наобум.
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Ответ v1llyDEE
симпатия в чем? в том, что он упростил игру до уровня Амкара? в том, что он, как тренер, подлизать футболистам умеет?
Простов том,что он обычный помощник и делает,что может ан благо команды.
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