Губерниев после вылета «Спартака» из Кубка России: «Слишкович должен продолжать работать. Есть ощущение, что его поменяют на очередного тренера, который с богами разговаривает»

Дмитрий Губерниев поддержал Владимира Слишковича после поражения «Спартака».

«Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов. Красно-белые проиграли впервые после увольнения – до этого под руководством Слишковича команда одержала 4 победы и трижды сыграла вничью.

«Я поздравляю «Балтику»! Первый финал, команда, как выяснилось, мощная, хоть в чемпионате и не все гладко. А что « »? Реализовывать моменты надо.

Мне жаль , потому что у меня есть ощущение, что сейчас спартаковское руководство поменяет его на какого-то очередного тренера, который с богами разговаривает. Слишкович должен продолжать работать, несмотря на сегодняшнюю игру.

Латышонок просто красавец, в таких играх вратарь выходит на первое место. Поздравляю Калининград, у нас большая страна, как говорится: «От Калининграда – до Камчатки». Калининград рулит!» – сказал .