Титов о Станковиче в «Спартаке»: «Все уже подустали от ноунеймов, была масса экспериментов за 7 лет. В футбол особо не играли, но им давали платформу для обучения»

Теги Спартак Егор Титов Деян Станкович премьер-лига Россия Р-Спорт Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Егор Титов высказался о новом главном тренере «Спартака».

Деян Станкович возглавит «Спартак» со следующего сезона. Владимир Слишкович продолжит работу в тренерском штабе клуба.

«Надо поздравить Владимира Слишковича, что он остается в команде. Все-таки он ее знает, поможет, если что. И как мы видим, оказывается, можно команду вот так подвести к этому этапу. Читалось, что он должен оставаться в системе клуба на позиции тренера.

В «Спартаке» была масса экспериментов за последние семь лет. Я думаю, что все уже подустали от ноунеймов. В футбол особо не играли нигде, но им давали платформу для обучения. «Спартак» – это не тот случай, на мой взгляд», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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8 комментариев
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Тедеско неплохо так в "Спартаке" тренировать научился, да? Ну и Руй Витория ещё тот ноунейм, конечно.
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+7
Ну а твои успехи где, егор?? Провалился везде где работал после завершения карьеры футболиста.
И вы еще имеете наглость требовать квоты за былые заслуги
+6
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+6
Ответ Mohnatiy
Тедеско неплохо так в "Спартаке" тренировать научился, да? Ну и Руй Витория ещё тот ноунейм, конечно.
Ну а " трениришку" упустил
+3
0
+3
Самокритично. Уж молчал бы ученик. после провала которого даже ноунейм легко сделал Спартак чемпионом.
+2
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Если ты, Титька, о человеке не слышал, то это не значит, что перед тобой ноунейм. Тот же Абаскаль Базель тренировал, который и твой Спартачок, и Зенит неоднократно рылом по полю возил.
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Справедливости ради, назначение Станковича - это тоже лотерея, ибо футболистом он был замечательным, а каков его тренерский уровень - большой вопрос. Победы с Црвеной Звездой и Ференцварошем - не показатель. У нас, вон, Сергей Семак по этим меркам, почти Гвардиола. И Саламыч тоже чемпионом Венгрии, с тем же Ференцварошем был. А вот Сампдория под руководством Деяна, вылетела из серии А. Пока положительным фактором является только то, что Мостовой поменьше словоблудить будет (и то, не факт).
В любом случае, удачи Станковичу в Спартаке.
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Если бы игроцкое футбольное прошлое говорило о том, что он будет хорошим тренером, то такие как Титов, Тихонов, Мостовой и тд. были бы нормальными тренерами.
Ну так а раз это не так, то может пора перестать требовать эту строку в биографии тренера, если практика показывает, что она не оказывает особого влияния?
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