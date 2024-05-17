Титов о Станковиче в «Спартаке»: «Все уже подустали от ноунеймов, была масса экспериментов за 7 лет. В футбол особо не играли, но им давали платформу для обучения»

Егор Титов высказался о новом главном тренере «Спартака».

возглавит «Спартак» со следующего сезона. Владимир Слишкович продолжит работу в тренерском штабе клуба.

«Надо поздравить , что он остается в команде. Все-таки он ее знает, поможет, если что. И как мы видим, оказывается, можно команду вот так подвести к этому этапу. Читалось, что он должен оставаться в системе клуба на позиции тренера.

В « » была масса экспериментов за последние семь лет. Я думаю, что все уже подустали от ноунеймов. В футбол особо не играли нигде, но им давали платформу для обучения. «Спартак» – это не тот случай, на мой взгляд», – сказал бывший полузащитник «Спартака».