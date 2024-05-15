Канчельскис о «Спартаке»: «Из года в год только лозунги. Ставят директоров из-за рубежа, у нас что, нет своих функционеров? Тренеров меняют как перчатки»
Андрей Канчельскис высказался о нынешней ситуации в «Спартаке».
Московский клуб под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича уступил «Балтике« со счетом 0:1 в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Наверняка у них уже есть кандидатуры. Слишкович неплохо наладил игру? Как неплохо, если команда за четвертое-пятое место борется? Пятое место команда займет – это хорошо? Если кому-то кажется, что это нормально, я так не считаю. Я думаю, это не устраивает ни болельщиков, никого.
Если бы он хорошо работал, они бы в финал Кубка вышли. Они выиграли четыре матча, которые ни на что не влияют.
Мы же не знаем, что хочет руководство. Ставят спортивных директоров из-за рубежа, у нас что, нет своих деятельных функционеров? То тренеров меняют как перчатки. Из года в год только лозунги. Во всех командах, когда меняют тренера, происходит всплеск, у кого-то он продолжается дольше.
Если бы «Спартак» играл в финале Кубка с «Зенитом», еще можно было бы говорить про какую-то работу, но запал закончился. Все эмоции выплеснули, когда убрали Абаскаля», – сказал бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис.
>Чо своих тренеров нет?
>Чо своих функционеров нет?
Он когда в мю играл, так же наверное думал.
....
Первый раз такое слышу))
А для чего тогда играют в принципе?