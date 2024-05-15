Канчельскис о «Спартаке»: «Из года в год только лозунги. Ставят директоров из-за рубежа, у нас что, нет своих функционеров? Тренеров меняют как перчатки»

Андрей Канчельскис высказался о нынешней ситуации в «Спартаке».

Московский клуб под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича уступил «Балтике« со счетом 0:1 в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Наверняка у них уже есть кандидатуры. Слишкович неплохо наладил игру? Как неплохо, если команда за четвертое-пятое место борется? Пятое место команда займет – это хорошо? Если кому-то кажется, что это нормально, я так не считаю. Я думаю, это не устраивает ни болельщиков, никого.

Если бы он хорошо работал, они бы в финал Кубка вышли. Они выиграли четыре матча, которые ни на что не влияют.

Мы же не знаем, что хочет руководство. Ставят спортивных директоров из-за рубежа, у нас что, нет своих деятельных функционеров? То тренеров меняют как перчатки. Из года в год только лозунги. Во всех командах, когда меняют тренера, происходит всплеск, у кого-то он продолжается дольше.

Если бы «Спартак» играл в финале Кубка с «Зенитом», еще можно было бы говорить про какую-то работу, но запал закончился. Все эмоции выплеснули, когда убрали Абаскаля», – сказал бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис.