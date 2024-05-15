Канчельскис о «Спартаке»: «Из года в год только лозунги. Ставят директоров из-за рубежа, у нас что, нет своих функционеров? Тренеров меняют как перчатки»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Андрей Канчельскис высказался о нынешней ситуации в «Спартаке».

Московский клуб под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича уступил «Балтике« со счетом 0:1 в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Наверняка у них уже есть кандидатуры. Слишкович неплохо наладил игру? Как неплохо, если команда за четвертое-пятое место борется? Пятое место команда займет – это хорошо? Если кому-то кажется, что это нормально, я так не считаю. Я думаю, это не устраивает ни болельщиков, никого.

Если бы он хорошо работал, они бы в финал Кубка вышли. Они выиграли четыре матча, которые ни на что не влияют.

Мы же не знаем, что хочет руководство. Ставят спортивных директоров из-за рубежа, у нас что, нет своих деятельных функционеров? То тренеров меняют как перчатки. Из года в год только лозунги. Во всех командах, когда меняют тренера, происходит всплеск, у кого-то он продолжается дольше.

Если бы «Спартак» играл в финале Кубка с «Зенитом», еще можно было бы говорить про какую-то работу, но запал закончился. Все эмоции выплеснули, когда убрали Абаскаля», – сказал бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис.

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14 комментариев
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>Чо своих игроков нет?
>Чо своих тренеров нет?
>Чо своих функционеров нет?
Он когда в мю играл, так же наверное думал.
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Они выиграли четыре матча, которые ни на что не влияют.
....
Первый раз такое слышу))
А для чего тогда играют в принципе?
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а кончельский это кто?
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"Повезло хоть в Киргизии уважают заслуженных деятелей мирового футбола"
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Цикл Спартака вечен и прекрасен
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Нет.
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Да наши функционеры тоже не ахти как функционируют.
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Спартак-великий клуб для России, как ни крути. Помню, в Питере за Спартак болели так, словно своего пердивного зенита никогда не существовало.
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Играл в МЮ, тренирует МЮ..., но есть нюансы.
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он как и Мост отличный в прошлом игрок, но мозгов у него не густо.... а эго выше крыши
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Вам с Мостовым пора одиночные пикеты устраивать возле офиса Лукойла с табличкой: я тоже хочу работать в Спартаке и грести бабло лопатой
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Это своеобразный протест на несменяемость власти своими меняемостями тренеров, Спартак всегда был в оппозиции.
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Ответ Геннадий Крылов
а кончельский это кто?
Город в Латвии с самым сексуальным названием в мире
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