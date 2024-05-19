Гвардиола о последнем туре АПЛ: «Все знают, ради чего мы играем. Ни у кого из нас больше не будет шанса стать чемпионами 4 раза подряд, это невозможно»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о настрое игроков «Манчестер Сити» на последний тур АПЛ.

Сегодня «горожане» встретятся с «Вест Хэмом» и станут чемпионами, если одержат победу. 

«Они [игроки] будут очень сосредоточены. Все знают, ради чего мы играем. Ни у кого из нас больше не будет шанса выиграть 4 чемпионских титула подряд, это невозможно.

Такого больше не повторится в нашей жизни. Мы должны жить этим, мы должны наслаждаться этим. И думать: «Что мы должны делать в течение 95, 96, 97 минут», – сказал главный тренер «Сити». 

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7 комментариев
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Зато будет шанс стать чемпионами пять раз подряд. И это возможно.
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интрига умрет в 1 же тайме когда они накидают трёшку ВХ
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Удачи Манчестер сити!
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