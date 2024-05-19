Гвардиола о последнем туре АПЛ: «Все знают, ради чего мы играем. Ни у кого из нас больше не будет шанса стать чемпионами 4 раза подряд, это невозможно»

Пеп Гвардиола высказался о настрое игроков «Манчестер Сити» на последний тур АПЛ.

Сегодня «горожане» встретятся с « » и станут чемпионами, если одержат победу.

«Они [игроки] будут очень сосредоточены. Все знают, ради чего мы играем. Ни у кого из нас больше не будет шанса выиграть 4 чемпионских титула подряд, это невозможно.

Такого больше не повторится в нашей жизни. Мы должны жить этим, мы должны наслаждаться этим. И думать: «Что мы должны делать в течение 95, 96, 97 минут», – сказал главный тренер « ».