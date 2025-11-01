Мареска после 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Доволен победой, особенно игрой на ноль. Кайседо – топ, он и Родри – лучшие опорники мира»

Энцо Мареска доволен победой «Челси» над «Тоттенхэмом».

Главный тренер «Челси » Энцо Мареска подвел итоги игры с «Тоттенхэмом » в 10-м туре АПЛ (1:0).

«Я доволен тремя очками. Особенно потому, что мы сыграли на ноль. Нам это нужно на будущее. Мы будем забивать голы, но нам нужно лучше действовать в обороне».

Про 0,05 xG у «Тоттенхэма»

«Я думаю, что наша игра была очень хорошей, как с мячом, так и без него. То, как мы прессинговали, было очень важно. Мы также были очень хороши в этом в матче с «Ливерпулем». Это необходимо, если мы хотим быть ближе к вершине. Всегда нужны голы, но также нужно как можно меньше пропускать».

Об игре Кайседо

«Мойсес показывает, насколько он хорош. Он топ. Самое лучшее, что у него есть, – это скромность, он очень хороший парень и готов помочь всем. Он и Родри – лучшие опорные полузащитники мира».

Про гол Жоао Педро

«Жоао никогда не был проблемой. Проблема Жоао в том, что он тренируется не каждый день из-за своих проблем. Он не к каждой игре готов на 100%.

Жоао будет забивать голы. В матче с «Ливерпулем» он был очень, очень хорош. Теперь, когда Лиам [Делап] вернулся, у нас появилось больше возможностей. Мы были без Коула [Палмера] и два месяца без Лиама. Нам нужны атакующие игроки», – сказал Мареска.