Мбаппе забил «Валенсии» с пенальти за игру Тарреги рукой
Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче с «Валенсией» в Ла Лиге.
«Реал» получил право на одиннадцатиметровый удар после того, как на 15-й минуте мяч попал в руку Сесару Тарреге после удара Эдера Милитао головой.
Главный судья Матео Бускетс после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил пенальти, который успешно исполнил Мбаппе.
«Реал» – «Валенсия». 1:0 – Мбаппе открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1912 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
