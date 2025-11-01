Мбаппе забил «Валенсии» с пенальти за игру Тарреги рукой

Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче с «Валенсией» в Ла Лиге .

«Реал» получил право на одиннадцатиметровый удар после того, как на 15-й минуте мяч попал в руку Сесару Тарреге после удара Эдера Милитао головой.

Главный судья Матео Бускетс после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил пенальти, который успешно исполнил Мбаппе.

«Реал» – «Валенсия». 1:0 – Мбаппе открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция