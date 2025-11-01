У Гюлера 8 (3+5) очков в 11 матчах сезона Ла Лиги. Хавбек «Реала» – второй ассистент чемпионата

Арда Гюлер сделал 5-й ассист в сезоне Ла Лиги.

Полузащитник «Реала » Арда Гюлер вышел на второе место в списке лучших ассистентов Ла Лиги .

Турецкий футболист отдал результативную передачу на Килиана Мбаппе в игре против «Валенсии» в 11-м туре чемпионата Испании (2:0, первый тайм). Теперь на счету 20-летнего игрока 3 забитых мяча и 5 голевых пасов в 11 матчах текущего розыгрыша турнира.

В списке лучших ассистентов лиги Гюлера опережает только Луис Милья из «Хетафе » – у него 6 результативных пасов.

