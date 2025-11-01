Вахания про отмену гола «Ростова» «Акрону»: «Странно, когда 15 минут ищут очевидную ошибку. Я могу и в душ сходить, и кофе выпить, а линию все еще чертят»
Защитник «Ростова» Вахания: странно чертить офсайдную линию 15 минут.
Илья Вахания раскритиковал судей за затянувшийся просмотр эпизода с голом Егора Голенкова «Акрону» в 14-м туре Мир РПЛ.
Видеоассистент 10 минут изучал повтор и пришел к выводу, что взятие ворот не следует засчитывать из-за офсайда.
«Странно, когда 15 минут [судьи] ищут очевидную ошибку. [Офсайдную] линию начертить – это не 15 минут. Может, они и правы, но обидно. Одним словом – досадно.
За десять минут я могу и в душ сходить, и кофе выпить, а линию все еще чертят», – сказал защитник «Ростова».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
