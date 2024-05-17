Пеп перед возможным чемпионством: «Есть ощущение, что матч будет похож на игру с «Виллой» два сезона назад. 11 футболистов «Вест Хэма» готовы победить «Ман Сити»

Пеп Гвардиола дал комментарий перед возможным чемпионским матчем «Манчестер Сити».

«Горожане» сыграют против «Вест Хэма» в матче . Победа « » позволит команде выиграть чемпионский титул.

«У меня есть ощущение, что матч будет похож на игру с «Астон Виллой» (в сезоне-2021/22 «Манчестер Сити» играл против «Астон Виллы» в заключительном туре, проигрывал 0:2 в ходе игры и победил 3:2, выиграв титул АПЛ – Sports).

Мы хотели бы повести 3:0 к 10-й минуте матча, но такого не произойдет. Я достаточно видел игры «Вест Хэма».

В их игре есть элементы, которые нам нужно проконтролировать, иначе придется непросто. Есть два дня на подготовку к матчу, и мы будем готовы.

Я готовлюсь к очень тяжелому, тяжелому матчу. Хочу внушить моим футболистам: «Посмотрим, как «Тоттенхэм» боролся за каждый мяч, на их агрессию». В этом у меня не было сомнений.

11 футболистов « » будут готовы победить нас. Как и «Астон Вилла» два сезона назад. От них ничего не ожидали.

Наши болельщики должны быть готовы быть с нами с первой минуты», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» .