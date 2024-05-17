Пеп перед возможным чемпионством: «Есть ощущение, что матч будет похож на игру с «Виллой» два сезона назад. 11 футболистов «Вест Хэма» готовы победить «Ман Сити»

Теги Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола дал комментарий перед возможным чемпионским матчем «Манчестер Сити».

«Горожане» сыграют против «Вест Хэма» в матче АПЛ. Победа «Манчестер Сити» позволит команде выиграть чемпионский титул.

«У меня есть ощущение, что матч будет похож на игру с «Астон Виллой» (в сезоне-2021/22 «Манчестер Сити» играл против «Астон Виллы» в заключительном туре, проигрывал 0:2 в ходе игры и победил 3:2, выиграв титул АПЛ – Sports).

Мы хотели бы повести 3:0 к 10-й минуте матча, но такого не произойдет. Я достаточно видел игры «Вест Хэма».

В их игре есть элементы, которые нам нужно проконтролировать, иначе придется непросто. Есть два дня на подготовку к матчу, и мы будем готовы.

Я готовлюсь к очень тяжелому, тяжелому матчу. Хочу внушить моим футболистам: «Посмотрим, как «Тоттенхэм» боролся за каждый мяч, на их агрессию». В этом у меня не было сомнений.

11 футболистов «Вест Хэма» будут готовы победить нас. Как и «Астон Вилла» два сезона назад. От них ничего не ожидали.

Наши болельщики должны быть готовы быть с нами с первой минуты», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

20 комментариев
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Ответ Кулёс
Прикиньте, счет будет 0:1 а единственный гол забьет Пакета, которого хотел купить МС. Или вообще ФИЛЛИПС)
А Арсенал при этом проиграет Эвертону)
+20
-2
+18
Прикиньте, счет будет 0:1 а единственный гол забьет Пакета, которого хотел купить МС.
Или вообще ФИЛЛИПС)
+16
-3
+13
А как должно быть? Только 10 футболистов должны хотеть победить?
+9
-5
+4
Ответ Кулёс
Прикиньте, счет будет 0:1 а единственный гол забьет Пакета, которого хотел купить МС. Или вообще ФИЛЛИПС)
Если это будет Филлипс, то это технарь для Вест Хэма, потому что по правилам АПЛ арендованный игрок не может играть против клуба, которому он принадлежит
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Автобус ожидается конкретный. Придётся долго и нудно взламывать. Хотя в успехе Сити не сомневаюсь. Их сейчас невозможно остановить. Особенно в одном шаге от чемпионства.
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Давай, Вестхемушка! Матч мечты! Обломайте лысому кайф!!!!
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Расклад может быть и такой, что Сити проигрывает, а Арсенал.....тоже😂😂😂
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Хватит лукавить, достал уже. У тебя ощущение что вы уверенно выиграете и снова чемпионство возьмете - у тебя там небось 21721474 планов на игру. И еще игроки которые уровнем куда выше чем игроки ВХ. Ладно бы еще матч с Арсеналом или Ливерпулем нужно было бы играть.

P. S. Вест Хэм, верю в вас!
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Тактика ВХЮ известна еще до игры:
"Паркуй автобус, Моур...Мойес! Просто паркуй автобус!"
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Буки уверенно ставят на Сити. Как не поверить этим честным людям?
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такой сценарий и будет Пеп, на 90+9 минуте еще ГОЛ победный забьете
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Видел, что с оффсайда забил Сити в прошлом матче. Это правда?
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Ответ MonkeyMeister
А как должно быть? Только 10 футболистов должны хотеть победить?
Ну если бы играли не с Вэст Хэмом а маргариновым, то там кроме 11 футболистов еще 3 полевых судьи и бригада ВАР)
+10
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