Пеп Гвардиола: «Сити» никогда не обыгрывал «Тоттенхэм» на его стадионе в АПЛ, будет тяжело. Хотим быть в таком же положении перед игрой с «Вест Хэмом», как с «Астон Виллой» в 2022-м»

Пеп Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» лидировал в АПЛ перед 38-м туром.

«После поражения « » от « » наша судьба находится в наших руках, и мы должны справиться с этой ситуацией.

Этого мы и хотим. Мы хотим быть в таком же положении перед игрой с « », как перед игрой с «Астон Виллой» [в 2022-м], когда судьба была в наших руках.

Нам нужно выиграть все матчи, и нужно было выигрывать матчи в прошлом, в особенности против «Ноттингема», когда у нас не было времени на восстановление.

В этом сезоне мы выигрывали в гостях у «Тоттенхэма» в Кубке Англии, но мы никогда не выигрывали там [на « »] в , так что будет тяжело. Но мы готовы к этому испытанию», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Горожане» сыграют со «шпорами» 14 мая. Матч против «Вест Хэма» назначен на 19-е.