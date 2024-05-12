Пеп Гвардиола: «Сити» никогда не обыгрывал «Тоттенхэм» на его стадионе в АПЛ, будет тяжело. Хотим быть в таком же положении перед игрой с «Вест Хэмом», как с «Астон Виллой» в 2022-м»

Теги Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Пеп Гвардиола Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

Пеп Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» лидировал в АПЛ перед 38-м туром.

«После поражения «Арсенала» от «Астон Виллы» наша судьба находится в наших руках, и мы должны справиться с этой ситуацией.

Этого мы и хотим. Мы хотим быть в таком же положении перед игрой с «Вест Хэмом», как перед игрой с «Астон Виллой» [в 2022-м], когда судьба была в наших руках.

Нам нужно выиграть все матчи, и нужно было выигрывать матчи в прошлом, в особенности против «Ноттингема», когда у нас не было времени на восстановление.

В этом сезоне мы выигрывали в гостях у «Тоттенхэма» в Кубке Англии, но мы никогда не выигрывали там [на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»] в АПЛ, так что будет тяжело. Но мы готовы к этому испытанию», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Горожане» сыграют со «шпорами» 14 мая. Матч против «Вест Хэма» назначен на 19-е.

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3 комментария
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Ответ liverpool and barcelona fan
Вообще АПЛ красавцы. Пихнули важную игру перед 38 туром дав одной из команд в борьбе за титул дополнительный шанс. Но все равно, по мне шпоры сдадут матч чтобы не сделать Арсенал чемпионами, ведь шансов на 4 место уже нет. Им клеймо "Тоттенхэм помог Арсеналу" кажется незачем.
Почему же, наоборот, можно козырять: "Да вы без нас и чемпионами-то не стали в 23/24" xD
+1
0
+1
Вообще АПЛ красавцы. Пихнули важную игру перед 38 туром дав одной из команд в борьбе за титул дополнительный шанс.
Но все равно, по мне шпоры сдадут матч чтобы не сделать Арсенал чемпионами, ведь шансов на 4 место уже нет. Им клеймо "Тоттенхэм помог Арсеналу" кажется незачем.
+2
-2
0
Это будет легко
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