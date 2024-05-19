Ундав о словах про «Байер» и «Штутгарт» как лучшие команды Германии: «Три месяца назад все смеялись надо мной. Но, кажется, я был прав. Можете извиниться»

Теги Байер Штутгарт бундеслига Германия Дениз Ундав Футбол

Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав высказался об итогах сезона Бундеслиги.

Швабы заняли второе место в итоговой таблице чемпионата Германии, набрав 73 очка и опередив «Баварию» на один балл. Чемпионом стал «Байер» с 90 очками. 

«Три месяца назад [после матча с «Байером»] я сказал, что друг против друга играли две лучшие команды Германии. Все смеялись надо мной. Но, кажется, я был прав.

Теперь вы все можете извиниться передо мной», – сказал Ундав с улыбкой. 

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8 комментариев
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переиграл и уничтожил
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Три месяца назад в итоговой турнирный расклад очень мало кто верил. Те кто смеялись - должны принести сатисфакции
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надеюсь, что его вернут в Брайтон
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Много болтает, в след году будете болтатся в середине таблицы или вообще на вылет, как Унион.
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Байер и Штутгарт сделают со.сезон Бундеслиги ещё интригующее!
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Спортс, правильно заголовок должен звучать так: "... про Байер и Штутгарт как лучших командах".
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Ответ Тиджани Бабангида
Три месяца назад в итоговой турнирный расклад очень мало кто верил. Те кто смеялись - должны принести сатисфакции
Ну, как сказать. Три месяца назад как раз в чемпионство Байера уже верилось, уже было видно, что это не просто случайный осенний всплеск формы команды.
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