Ундав о словах про «Байер» и «Штутгарт» как лучшие команды Германии: «Три месяца назад все смеялись надо мной. Но, кажется, я был прав. Можете извиниться»
Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав высказался об итогах сезона Бундеслиги.
Швабы заняли второе место в итоговой таблице чемпионата Германии, набрав 73 очка и опередив «Баварию» на один балл. Чемпионом стал «Байер» с 90 очками.
«Три месяца назад [после матча с «Байером»] я сказал, что друг против друга играли две лучшие команды Германии. Все смеялись надо мной. Но, кажется, я был прав.
Теперь вы все можете извиниться передо мной», – сказал Ундав с улыбкой.