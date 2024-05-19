Ундав о словах про «Байер» и «Штутгарт» как лучшие команды Германии: «Три месяца назад все смеялись надо мной. Но, кажется, я был прав. Можете извиниться»

Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав высказался об итогах сезона Бундеслиги.

Швабы заняли второе место в итоговой таблице чемпионата Германии, набрав 73 очка и опередив «Баварию» на один балл. Чемпионом стал « » с 90 очками.

«Три месяца назад [после матча с «Байером»] я сказал, что друг против друга играли две лучшие команды Германии. Все смеялись надо мной. Но, кажется, я был прав.

Теперь вы все можете извиниться передо мной», – сказал с улыбкой.