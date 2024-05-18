Чемпионат Германии. «Бавария» против «Хоффенхайма», «Штутгарт» примет «Гладбах», «Байер» сыграет с «Аугсбургом», «Дортмунд» – «Дармштадт»
В Бундеслиге состоятся матчи заключительного тура.
Все они стартуют в одно время.
«Байер» в статусе чемпиона сыграет с «Аугсбургом», «Бавария» проведет гостевой матч с «Хоффенхаймом», «Штутгарт» примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Боруссия» Дортмунд встретится с «Дармштадтом».
Чемпионат Германии
34-й тур
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «МХП-Арена»
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «Фойт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А вот Аугусбург имеет возможность, войти в историю БЛ, как команда сумевшая нанести поражение Байеру в последнем туре.
Но, честно говоря, хочется, чтобы команда Алонсо завершила этот чемпионат без поражений!☝️✊️👊