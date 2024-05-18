Чемпионат Германии. «Бавария» против «Хоффенхайма», «Штутгарт» примет «Гладбах», «Байер» сыграет с «Аугсбургом», «Дортмунд» – «Дармштадт»

В Бундеслиге состоятся матчи заключительного тура.

Все они стартуют в одно время.

« » в статусе чемпиона сыграет с « », « » проведет гостевой матч с « », « » примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Боруссия» Дортмунд встретится с «Дармштадтом».

Чемпионат Германии

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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