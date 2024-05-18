Чемпионат Германии. «Бавария» против «Хоффенхайма», «Штутгарт» примет «Гладбах», «Байер» сыграет с «Аугсбургом», «Дортмунд» – «Дармштадт»

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В Бундеслиге состоятся матчи заключительного тура.

Все они стартуют в одно время.

«Байер» в статусе чемпиона сыграет с «Аугсбургом», «Бавария» проведет гостевой матч с «Хоффенхаймом», «Штутгарт» примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Боруссия» Дортмунд встретится с «Дармштадтом».

Чемпионат Германии

34-й тур

Боруссия Д – Дармштадт
Дата проведения
18 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Фрайбург
Дата проведения
18 мая, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – Аугсбург
Дата проведения
18 мая, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
Дата проведения
18 мая, 16.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Майнц
Дата проведения
18 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Бавария
Дата проведения
18 мая, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вердер – Бохум
Дата проведения
18 мая, 16.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Боруссия М
Дата проведения
18 мая, 16.30, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хайденхайм – Кельн
Дата проведения
18 мая, 16.30, «Фойт-Арена»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

3 комментария
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Что ж, интриги две- борьба за второе место и главная- сумеет ли Байер пройти без поражений. От всей души желаю им этого!
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Байер, концовка, интересно.
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Ответ Михо
Что ж, интриги две- борьба за второе место и главная- сумеет ли Байер пройти без поражений. От всей души желаю им этого!
Думаю Кейну без разницы второе или третье место займёт Бавария, за эти места трофеи не дают.)
А вот Аугусбург имеет возможность, войти в историю БЛ, как команда сумевшая нанести поражение Байеру в последнем туре.
Но, честно говоря, хочется, чтобы команда Алонсо завершила этот чемпионат без поражений!☝️✊️👊
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