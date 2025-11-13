  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Оскар может завершить карьеру в 34 из-за проблем с сердцем. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
2

Оскар может завершить карьеру в 34 из-за проблем с сердцем. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»

Экс-хавбек «Челси» Оскар может закончить карьеру из-за проблем с сердцем.

Экс-полузащитник «Челси» Оскар может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Во время планового медицинского обследования перед стартом предсезонных сборов с «Сан-Паулу» во вторник у Оскара были зафиксированы аномальные сердечные реакции, после чего игрок на короткое время потерял сознание. 34-летний футболист в данный момент остается под наблюдением врачей.

По данным журналистов Андре Эрнана и Бруно Андраде, произошедшее сильно напугало самого Оскара и его близких – семья игрока не хочет, чтобы он возвращался на поле.

Источник отмечает, что финансовых причин продолжать карьеру у Оскара нет. Кроме того, футболист все чаще задумывается о личной жизни: его супруга ожидает третьего ребенка.

«Сан-Паулу» не рассматривает вариант расторжения контракта, который действует до декабря 2027 года. В клубе подчеркивают, что главное сейчас – здоровье игрока, а не потенциальная экономия на его зарплате.

Оскар вернулся в родной «Сан-Паулу» в декабре 2024 года после 8 лет выступление за «Шанхай Порт» в Китае. 

Президент «Сан-Паулу» Жулио Казарес лично посетил Оскара в больнице. Отмечается также, что руководство «Шанхай Порт» выразило готовность принять игрока и предоставить ему любую необходимую медицинскую помощь, если она понадобится.

Оскар является чемпионом Англии в составе «Челси» (сезон-2014/15), а также победителем Лиги Европы. В 2013 году он выиграл Кубок конфедераций со сборной Бразилии. 

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33432 голоса
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
logoСборная Бразилии по футболу
logoИнтернасьонал
logoЗдоровье
logoЧелси
logoвысшая лига Бразилия
logoвысшая лига Китай
logoСан-Паулу
logoпремьер-лига Англия
logoШанхай Порт
logoОскар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Оскара проблемы с сердцем – он в больнице. Может завершить карьеру
вчера, 10:40
Экс-хавбек «Челси» Оскар госпитализирован из-за проблем с сердцем
12 ноября, 11:16
«Ман Сити» про Пепа: «40 трофеев за 16 лет. У Анчелотти – 31, у Моуринью – 26, у Венгера – 21, у Клоппа – 13, они далеко. Только у Фергюсона больше – 49 за 39 лет. Гвардиола – один из величайших в истории»
10 ноября, 17:39
Главные новости
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Япония сыграет с Ганой
31 минуту назад
Удаление Роналду за удар локтем, Мбаппе вывел Францию на ЧМ, ни одного игрока СКА в сборной Ротенберга, Кержаков может догнать Дзюбу по голам в сборной и другие новости
сегодня, 04:10
Аршавин о номинации Алеррандро на премию Пушкаша: «Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. После этого мяча ЦСКА его и взял, мне кажется»
сегодня, 03:56
Куртукова об исполнении гимна на матче Россия – Перу: «Был мандраж, тряслись руки на таком большом стадионе, как «Газпром Арена». В «Лужниках» такого не было»
сегодня, 03:42
Андрей Канчельскис: «Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная. На два фронта тяжело распыляться»
сегодня, 03:13
Соболев о жизни в Томске при зарплате 13 тысяч: «Не сказал бы, что тяжело. Жили год на свадебные 80 тысяч. Еще родители чуть помогали»
сегодня, 02:52
Рубен Невеш о 0:2 с Ирландией: «Португалии тяжело играть против команд с низким блоком. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьемся на ЧМ»
сегодня, 02:20
Гурцкая о Карпине в «Динамо»: «Ни один игрок не стал лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты выглядят ужасно. Не устраивает его работа как тренера, он не даст результат»
вчера, 23:00
Хэмилтон предпочел Месси Роналду и назвал Винисиуса и Неймара любимыми футболистами
вчера, 22:59
Мбаппе о 400 голах за карьеру: «Людей это не впечатляет, надо еще 400. 1000 голов Роналду – это нереально, но надо стремиться к нереальному, у нас только одна карьера»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Квалификация ЧМ-2026. Германия в гостях у Люксембурга, Нидерланды против Польши, Хорватия примет Фареры
14 минут назад
Директор «Факела»: «Воронеж — самый футбольный город страны. Надеюсь, бюджет на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны»
49 минут назад
Анчелотти считает, что Алонсо преуспеет с «Реалом»: «Вижу солидную команду, особенно в обороне, и очень сильную в атаке. Мбаппе отлично справляется, Беллингем вернулся»
сегодня, 04:39
Парфенов об отставке из «Торпедо»: «Опытные пацаны переспросили: «Шутишь, что ли?» Еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца!»
сегодня, 04:22
Вратарь «Ростова» Ятимов: «Сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира лет через 20»
сегодня, 03:27
Дешам о Мбаппе: «Франция всегда будет сильнее, если он в составе. Килиан не только отличный игрок, но и умеет сплотить всех»
сегодня, 02:37
Ребров о 0:4 с Францией: «Моменты с пенальти были ключевыми. Украина была сильна в первом тайме, но во втором не смогла это повторить»
сегодня, 02:03
Тренер Ирландии о 2:0 с Португалией: «Решили играть низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством невозможно перекрыть все зоны»
сегодня, 01:47
Тухель о 2:0 с Сербией: «Первый тайм очень понравился, но после перерыва прессинг удавался Англии уже не так хорошо»
сегодня, 01:33
Дешам о выходе Франции на ЧМ: «Сделали сегодня то, что должны были. Гордимся собой»
сегодня, 01:19