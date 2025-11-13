Оскар может завершить карьеру в 34 из-за проблем с сердцем. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»

Экс-хавбек «Челси» Оскар может закончить карьеру из-за проблем с сердцем.

Экс-полузащитник «Челси» Оскар может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Во время планового медицинского обследования перед стартом предсезонных сборов с «Сан-Паулу» во вторник у Оскара были зафиксированы аномальные сердечные реакции, после чего игрок на короткое время потерял сознание . 34-летний футболист в данный момент остается под наблюдением врачей.

По данным журналистов Андре Эрнана и Бруно Андраде, произошедшее сильно напугало самого Оскара и его близких – семья игрока не хочет, чтобы он возвращался на поле.

Источник отмечает, что финансовых причин продолжать карьеру у Оскара нет. Кроме того, футболист все чаще задумывается о личной жизни: его супруга ожидает третьего ребенка.

«Сан-Паулу» не рассматривает вариант расторжения контракта, который действует до декабря 2027 года. В клубе подчеркивают, что главное сейчас – здоровье игрока, а не потенциальная экономия на его зарплате.

Оскар вернулся в родной «Сан-Паулу» в декабре 2024 года после 8 лет выступление за «Шанхай Порт» в Китае.

Президент «Сан-Паулу » Жулио Казарес лично посетил Оскара в больнице. Отмечается также, что руководство «Шанхай Порт » выразило готовность принять игрока и предоставить ему любую необходимую медицинскую помощь, если она понадобится.

Оскар является чемпионом Англии в составе «Челси » (сезон-2014/15), а также победителем Лиги Европы. В 2013 году он выиграл Кубок конфедераций со сборной Бразилии.