Алонсо и Градецки принесли чемпионский трофей на фан-сектор «Байера» после награждения

Хаби Алонсо и капитан «Байера» принесли чемпионский трофей на фан-сектор.

Вчера в 34-м туре «Байер» дома победил «Аугсбург» (2:1) и стал первым клубом в истории Бундеслиги, прошедшим сезон без поражений.

После матча клубу из Леверкузена на поле вручили чемпионский трофей – «Серебряную салатницу».

Главный тренер «Байера» и вратарь и капитан отнесли трофей на фанатский сектор на «БайАрене» и отпраздновали первое в истории клуба чемпионство вместе с болельщиками.

Фото: twitter.com/bayer04fussball

Чемпиону Германии вручают салатницу. А как появился трофей и почему он так выглядит?

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