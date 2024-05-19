Алонсо и Градецки принесли чемпионский трофей на фан-сектор «Байера» после награждения

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия болельщики БайАрена Лукаш Градецки Футбол

Хаби Алонсо и капитан «Байера» принесли чемпионский трофей на фан-сектор.

Вчера в 34-м туре «Байер» дома победил «Аугсбург» (2:1) и стал первым клубом в истории Бундеслиги, прошедшим сезон без поражений.

После матча клубу из Леверкузена на поле вручили чемпионский трофей – «Серебряную салатницу».

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и вратарь и капитан Лукаш Градецки отнесли трофей на фанатский сектор на «БайАрене» и отпраздновали первое в истории клуба чемпионство вместе с болельщиками.

Фото: twitter.com/bayer04fussball

Чемпиону Германии вручают салатницу. А как появился трофей и почему он так выглядит?

Весь сезон «Байера» – в одной гифке

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14 комментариев
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Неверлузен молодцы, желаю им еще ЛЕ и кубок Германии взять, эта нереальная история должна быть дописана до победного конца.
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100% заслужила команда. молодцы мужики
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Ответ xQcoW
Мдаа трофей бундеса всегда выглядел таким отстойным. Можно было смонтировать более эстетичный трофей
Наоборот прикольный , не как у всех
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Ответ Potapson
Как же это красиво! Практически идеальная модель единения клуба и фанатов.
Идеальную модель единения в своё время показал Рома Широков:
– Ты кто, ёпт?
– Я человек, который ездит с командой по всей стране.
– Мне пох, можешь дома сидеть.
+7
-1
+6
Как же это красиво! Практически идеальная модель единения клуба и фанатов.
+4
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+3
Вот это я понимаю народная команда
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Великий Фернандо Алонсо.
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Команда года!
Реал прости ))
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Кубок Германии думаю легко возьмут, уже будет 2й титул за сезоне.
А в ЛЕ придётся пободаться - там бестрофейная Аталанта упустившая кубок Италии, тоже будет биться до конца.
Но всё равно понятное дело этот сезон самый успешный за всю историю Байера )
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Я думал золотую вручат, пожалели что ль? Случай все-таки исключительный
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