Алонсо и Градецки принесли чемпионский трофей на фан-сектор «Байера» после награждения
Хаби Алонсо и капитан «Байера» принесли чемпионский трофей на фан-сектор.
Вчера в 34-м туре «Байер» дома победил «Аугсбург» (2:1) и стал первым клубом в истории Бундеслиги, прошедшим сезон без поражений.
После матча клубу из Леверкузена на поле вручили чемпионский трофей – «Серебряную салатницу».
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и вратарь и капитан Лукаш Градецки отнесли трофей на фанатский сектор на «БайАрене» и отпраздновали первое в истории клуба чемпионство вместе с болельщиками.
Фото: twitter.com/bayer04fussball
Чемпиону Германии вручают салатницу. А как появился трофей и почему он так выглядит?
– Ты кто, ёпт?
– Я человек, который ездит с командой по всей стране.
– Мне пох, можешь дома сидеть.
Реал прости ))
А в ЛЕ придётся пободаться - там бестрофейная Аталанта упустившая кубок Италии, тоже будет биться до конца.
Но всё равно понятное дело этот сезон самый успешный за всю историю Байера )