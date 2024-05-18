Только «Байер», «Ювентус»-2011/12 и «Арсенал»-2003/04 ни разу за сезон не проигрывали в лиге из топ-4 в XXI веке

Впервые за 12 лет один из участников топ-лиги не проиграл ни разу за чемпионат.

« » завершил последний розыгрыш Бундеслиги с 28 победами и 6 ничьими в 34 матчах.

В последний раз подобное происходило в одной из четырех ведущих лиг (Англия, Испания, Италия, Германия) в сезоне-2011/12 в исполнении « ». В сезоне-2003/04 ни разу не проиграть в смог « ».

Ни одна другая команда в XXI веке не смогла пройти сезон в лиге из топ-4 без поражений.