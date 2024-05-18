Только «Байер», «Ювентус»-2011/12 и «Арсенал»-2003/04 ни разу за сезон не проигрывали в лиге из топ-4 в XXI веке

Теги Байер Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Арсенал Футбол

Впервые за 12 лет один из участников топ-лиги не проиграл ни разу за чемпионат.

«Байер» завершил последний розыгрыш Бундеслиги с 28 победами и 6 ничьими в 34 матчах.

В последний раз подобное происходило в одной из четырех ведущих лиг (Англия, Испания, Италия, Германия) в сезоне-2011/12 в исполнении «Ювентуса». В сезоне-2003/04 ни разу не проиграть в АПЛ смог «Арсенал».

Ни одна другая команда в XXI веке не смогла пройти сезон в лиге из топ-4 без поражений.

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26 комментариев
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Но только Байер может не проиграть ни разу за сезон вообще, феноменальная команда, и побед у них больше, чем у Арсенала и Юве. Кто вообще мог предположить что следующими непобедимыми после Юве в топ-лигах будет не какой-то гранд, а одна из самых "лузерских" команд Европы, проигрывавшая всё что можно в решающий момент, когда казалось что титулу некуда от них деваться. Да ещё и эти спасения на 97 минутах, они будто с читами играют, как их вообще обыграть, если даже 2-0 против них минуте к 80-й ни разу не гарантия успеха. Алонсо определённо заслужил "тренера года УЕФА" даже в случае победы Реала в ЛЧ, его достижения уникальны.
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Забавно, что во Франции ПСЖ, при всей ее мощи и вливаниях, а также уровне чемпионата, так и не оформили сезон без поражений
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Титаны мирового футбола!
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Исторический сезон для Байера. Но следующий сезон будет очень сложным для них..
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Ответ _mountain_range_
К слову, у Арсенала то чемпионство с анбитеном так и осталось последним на данный момент. С тех пор клуб словно отдает долги судьбе за тот "0" в графе "поражения".
В конкретном случае, скорее Байеру вернули долги. В начале нулевых, они хотя бы один трофей должны были выигрывать.
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Ответ Нұржан
Исторический сезон для Байера. Но следующий сезон будет очень сложным для них..
Кейн уходит?
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Феноменально
+6
-2
+4
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
что ты несешь?
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К слову, у Арсенала то чемпионство с анбитеном так и осталось последним на данный момент. С тех пор клуб словно отдает долги судьбе за тот "0" в графе "поражения".
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В каждом десятилетии не больше одной команды.
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Это случилось). Браво Байер, браво Алонсо.
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А в 20 веке?
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Класс! Как я этого ждал!!! Теперь Бавария только повторить сможет это достижение, а никак не установить рекорд)) первый в Бундеслиге, кто сделал это - не Мюнхен!
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до следующего десятилетия
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И при этом у Байера показатели лучше
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После Арсенала уже в следующем сезоне без поражений мог Челси пройти чемпионат, но в матче с Мансити получили левый пенальти за фол за пределами штрафной и 0:1 проиграли, единственное поражение в сезоне с 15 пропущенными за весь чемпионат (непобитый рекорд) и 95 очками.
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Ответ Gunner_14
Феноменально
Почему-то голосом Лосяша в мыслях прочитал этот коммент))
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Ответ Нұржан
Исторический сезон для Байера. Но следующий сезон будет очень сложным для них..
Наполи чемпион за 30 лет и даже в ЕК может не попасть
А может и положительный пример будет
О еще из долголеток Динамо..
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Неверкузен умер
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