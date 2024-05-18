Хаби Алонсо: «У «Байера» 90 очков, ни одного поражения. Наша команда золотыми буквами вписана в историю Бундеслиги»
Хаби Алонсо поделился впечатлениями от выигранного «Байером» чемпионата Германии.
«Мы надолго запомним эти дни. Выиграть этот трофей – особенное событие для каждого. Победа полностью заслуженная. И мы завершили чемпионат без поражений – такова была наша цель после игры с «Вердером». Я горжусь командой, я счастлив.
Мы можем гордиться тем, чего добились, тем, как мы играли. 90 очков, ни одного поражения – нам потребуется еще немного времени, чтобы в полной мере все осознать.
Хочу, чтобы футболисты насладились этим моментом, они его заслужили. Были приложены огромные усилия. С августа, когда мы провели первый матч против «Лейпцига», и по сегодняшний день они всегда были хорошо готовы, сосредоточены на деле, не провели ни одной плохой игры. Может, тайм, но затем следовала реакция.
Такое произошло в Бундеслиге впервые. Наша команда будет вписана в историю лиги золотыми буквами», – сказал главный тренер «Байера».
помимо Арсенала и Байера, кто-нибудь еще проходил чемп без поражений?
Превзойти можно будет, выиграв требл с ЛЧ + сезон без поражений.
Не ожидал конечно такого перфоманса Леверкузена, если честно. Респект Хаби Алонсо, игрокам и персоналу клуба. Историческая победная серия.