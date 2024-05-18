Хаби Алонсо: «У «Байера» 90 очков, ни одного поражения. Наша команда золотыми буквами вписана в историю Бундеслиги»

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо поделился впечатлениями от выигранного «Байером» чемпионата Германии.

«Мы надолго запомним эти дни. Выиграть этот трофей – особенное событие для каждого. Победа полностью заслуженная. И мы завершили чемпионат без поражений – такова была наша цель после игры с «Вердером». Я горжусь командой, я счастлив.

Мы можем гордиться тем, чего добились, тем, как мы играли. 90 очков, ни одного поражения – нам потребуется еще немного времени, чтобы в полной мере все осознать.

Хочу, чтобы футболисты насладились этим моментом, они его заслужили. Были приложены огромные усилия. С августа, когда мы провели первый матч против «Лейпцига», и по сегодняшний день они всегда были хорошо готовы, сосредоточены на деле, не провели ни одной плохой игры. Может, тайм, но затем следовала реакция.

Такое произошло в Бундеслиге впервые. Наша команда будет вписана в историю лиги золотыми буквами», – сказал главный тренер «Байера».

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24 комментария
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Еще два финала и сказка станет былью. В любом случае исторический сезон для Байера и рад, что Хаби добился такого невероятного успеха.
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Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Ты радоваться успехам чьим либо умеешь?)
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Чемпионство Б04 без единого поражения! Скажи кто такое год назад - отлично посмеялись бы.
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Ответ Predator87
запоминают только победителей)посмотрим на дистанции сколько по итогу титулов выиграет алонсо.там и будем делать выводы.пока до топ тренера ему еще пахать и пахать обьективно
Ты радоваться успехам чьим либо умеешь?)
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Имя Алонсо тоже будет вписано золотыми буквами. Очень рад за него
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Какой же Хаби Алонсо крутой!
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Ответ Любезный Коссутий
мощный результат. помимо Арсенала и Байера, кто-нибудь еще проходил чемп без поражений?
Ювентус Конте
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Жесточайший удар по самолюбию Баварии. Столько лет быть гегемоном, но сезон без поражений в Бундеслиге осилил кто то другой.
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Чисто сказка, что тут добавишь. Огромное почтение
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Если Хаби сделал такое с Байером, страшно подумать, чем под его руководством станет Реал или Ливерпуль (а рано или поздно их возглавит такими темпами)
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мощный результат.
помимо Арсенала и Байера, кто-нибудь еще проходил чемп без поражений?
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Байеру за все насмешки вернулось
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И имя Байера, и Хаби Алонсо точно уже вписаны в историю Бундеслиги.
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Ещё два матча. Давайте уже! Тогда вообще звездец будет
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Ответ Франческо Тортик
Еще в августе я написал, что Бавария в этом сезоне останется без трофеев. Так и произошло. Не ожидал конечно такого перфоманса Леверкузена, если честно. Респект Хаби Алонсо, игрокам и персоналу клуба. Историческая победная серия.
А думал кто возьмёт тарелку?
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Хаби Алонсо просто гений. Великим, уникальным и легендарным игроком был. А теперь становится таким же тренером. И он только начал. Надеюсь, что однажды он возглавит Реал.
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Ответ Папа Футбола
Если выиграет еще два финала, тогда это будет требл и сезон без поражений, такой рекорд невозможно будет превзойти а можно будет только повторить. Раньше я думал что такое возможно только в игре FIFA07, но Хаби Алонсо может осуществить это в реальности.
Я бы скорее назвал это малым треблом. Всё же выиграть ЛЧ и ЛЕ - это немного разные вещи.
Превзойти можно будет, выиграв требл с ЛЧ + сезон без поражений.
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Ответ itemme
Ты радоваться успехам чьим либо умеешь?)
умею)но только если команда этого заслуживает.больше всего не люблю в спорте команды однодневки.вот если будет байер так играть стабильно,скажу что они красавчики
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ты радоваться успехам чьим либо умеешь?)
умею)но только если команда этого заслуживает.больше всего не люблю в спорте команды однодневки.вот если будет байер так играть стабильно,скажу что красавчики
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Ответ Serge Vendino
Если Хаби сделал такое с Байером, страшно подумать, чем под его руководством станет Реал или Ливерпуль (а рано или поздно их возглавит такими темпами)
ну так руководя топ клубами и ответственность в разы выше)все таки руководство байера титул не требовало.потому и играли в свое удовольствие.
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Еще в августе я написал, что Бавария в этом сезоне останется без трофеев. Так и произошло.

Не ожидал конечно такого перфоманса Леверкузена, если честно. Респект Хаби Алонсо, игрокам и персоналу клуба. Историческая победная серия.
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