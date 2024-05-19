Роналду об «Арсенале»: «Они не выиграют чемпионат, о господи»

Криштиану Роналду считает, что «Арсенал» не станет победителем чемпионата Англии.

Нападающий « » пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном, болеющим за «канониров», перед боем Тайсона Фьюри с Александром Усиком.

«Мы все еще ждем тебя в « », – сказал Уоррен.

«Они не выиграют чемпионат, о господи», – смеясь ответил 39-летний португалец.

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