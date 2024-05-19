Роналду об «Арсенале»: «Они не выиграют чемпионат, о господи»
Криштиану Роналду считает, что «Арсенал» не станет победителем чемпионата Англии.
Нападающий «Аль-Насра» пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном, болеющим за «канониров», перед боем Тайсона Фьюри с Александром Усиком.
«Мы все еще ждем тебя в «Арсенале», – сказал Уоррен.
«Они не выиграют чемпионат, о господи», – смеясь ответил 39-летний португалец.
Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет
Роналду приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
тупа ржу с этого налепка