Роналду об «Арсенале»: «Они не выиграют чемпионат, о господи»

Теги Криштиану Роналду Фрэнк Уоррен премьер-лига Англия Арсенал высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Футбол

Криштиану Роналду считает, что «Арсенал» не станет победителем чемпионата Англии.

Нападающий «Аль-Насра» пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном, болеющим за «канониров», перед боем Тайсона Фьюри с Александром Усиком.

«Мы все еще ждем тебя в «Арсенале», – сказал Уоррен.

«Они не выиграют чемпионат, о господи», – смеясь ответил 39-летний португалец.

Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет

Роналду приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик

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12 комментариев
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Пирс Морган: а вот сейчас было обидно
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Комментарий удален модератором
Криш, давай в Тульский Арсенал. Новые вызовы. Не все трофеи выиграны, не везде голы еще забиты.
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И это вас роднит ))
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Пошёл он!
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Ответ Александр Северный
товарищеская реплика кубка мира чем тебе не трофей)))
смешнее только премия организованная его агентом Globe Soccer Awards
тупа ржу с этого налепка
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