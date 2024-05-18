Роналду посетит бой Усик – Фьюри. Возле Криштиану будет сидеть Джошуа

Теги Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Криштиану Роналду посетит бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Звезда «Аль-Насра» будет сидеть в первом ряду. Соседом Роналду станет экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Напомним, в ноябре 2023-го Криштиану посетил вечер бокса в Эр-Рияде, в главном событии которого Энтони Джошуа дрался с Отто Валлином. Тогда соседом португальца был экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Джошуа считает Усика фаворитом в поединке с Фьюри: «Феноменальный боец. Он со всем справится»

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27 комментариев
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Возле Криштиану будут мысленно сидеть роман и великий алонсо
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Хорошо что не Конор, второго раза Роналду не выдержал бы)
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Ответ Максим Кутузов
Возле Криштиану будут мысленно сидеть роман и великий алонсо
На коленях им хотелось бы наверное большем
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Сиквел года "Последний бой Роналду".. Краткое содержание - Авейру : Усик, Усик!!.. Джошуа : Месси, Месси!!.. 🥊🥊.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭😂
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Цифра 7 у него в паспорте написана?
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По такой логике, в следующий раз Роналду посетит бой Конора с Чендлером, а рядом с ним будет сидеть Фьюри. Чтоб круг замкнулся🤓
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Ну вы габариты учитывайте все-таки. Это Роналду будет сидеть возле Джошуа! И лучше бы ему сидеть смирно 😄
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Неплохо потроллили CR7 с десятым номером :)
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Хорошо что не Конор, второго раза Роналду не выдержал бы)
жаль новую порцию мемов не увидим)
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Что девке на мужских разборках делать? Лучше бы сидела дома визжала и губки надувала!
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Ответ Вальдано
Сиквел года "Последний бой Роналду".. Краткое содержание - Авейру : Усик, Усик!!.. Джошуа : Месси, Месси!!.. 🥊🥊.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭😂
Factos! 🐐🇦🇷
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Ответ Dexter Morgan
Всё правильно. Величайшие с величайшими.
величайшие только среди чемпионов мира бывают
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