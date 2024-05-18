Роналду посетит бой Усик – Фьюри. Возле Криштиану будет сидеть Джошуа

Криштиану Роналду посетит бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Звезда «Аль-Насра» будет сидеть в первом ряду. Соседом Роналду станет экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Напомним, в ноябре 2023-го Криштиану посетил вечер бокса в Эр-Рияде, в главном событии которого Энтони Джошуа дрался с Отто Валлином. Тогда соседом португальца был экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Джошуа считает Усика фаворитом в поединке с Фьюри: «Феноменальный боец. Он со всем справится»

Энтони Джошуа: «Команда советует подождать поединка Усик – Фьюри. Надеюсь, у меня появится шанс»