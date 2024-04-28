Букайо Сака: «Роналду – идеальный пример. Он взорвался, стал голевой машиной и вдохновил многих»

Букайо Сака назвал Криштиану Роналду идеальным примером.

Вингер «Арсенала» отметил, что нацелен проводить по 60-70 матчей в сезоне – как игроки вроде Криштиану Роналду.

«Артета сказал мне, что все топ-игроки делают это (проводят много матчей за сезон – Sports). Если я хочу достичь такого уровня, то должен быть готов играть столько матчей и стараться помочь команде выиграть в каждом.

Роналду был идеальным примером этого. Он просто взорвался и превратился в машину для забивания голов, и, думаю, вдохновил многих футболистов на то, чтобы попытаться пойти по его стопам.

В то же время я просто хочу быть самим собой и делать то, что требуется, чтобы играть и побеждать за «Арсенал», – сказал Сака.