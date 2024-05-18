Роналду приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
Криштиану Роналду приехал на арену, где пройдет поединок Усик – Фьюри.
Португалец уже занял место на трибуне, где его соседями стали Энтони Джошуа и Турки Аль эш-Шейх.
Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham
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