Роналду приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик

Теги Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд бокс Усик – Фьюри Турки Аль эш-Шейх Бокс/MMA/UFC

Криштиану Роналду приехал на арену, где пройдет поединок Усик – Фьюри.

Португалец уже занял место на трибуне, где его соседями стали Энтони Джошуа и Турки Аль эш-Шейх.

Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham

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30 комментариев
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Португалец уже занял свое место на трибуне, где его соседями стали Энтони Джошуа и Турки Аль эш-Шейх.

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Была надежда, что это мистер Кредо. Эх...
+61
-4
+57
Ответ Wiley Fox
Португалец уже занял свое место на трибуне, где его соседями стали Энтони Джошуа и Турки Аль эш-Шейх. ---- Была надежда, что это мистер Кредо. Эх...
мистер Кредо на втором плане, это же очевидно
+10
-1
+9
Ответ Wiley Fox
Португалец уже занял свое место на трибуне, где его соседями стали Энтони Джошуа и Турки Аль эш-Шейх. ---- Была надежда, что это мистер Кредо. Эх...
Давай лавэ лавэ )
+3
0
+3
Ответ Чёрная Мамбо
Роналду безусловно самый влиятельный спортсмен современности
Безусловно, раз на бокс приехал и с самим Джошуа рядом сел. Влияние не знает границ
+6
-4
+2
Ответ Гекдениз Кардениз
Давай лавэ лавэ )
Чую чую я кочую)))
+1
0
+1
Ответ Wiley Fox
Португалец уже занял свое место на трибуне, где его соседями стали Энтони Джошуа и Турки Аль эш-Шейх. ---- Была надежда, что это мистер Кредо. Эх...
Чую чую я кочую
+1
0
+1
Ответ Wiley Fox
Португалец уже занял свое место на трибуне, где его соседями стали Энтони Джошуа и Турки Аль эш-Шейх. ---- Была надежда, что это мистер Кредо. Эх...
Кредо некогда. Он сегодня в белом танце кружится…
+1
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Комментарий удален пользователем
Повторюсь: подерутся... Уровень журналистики🙃
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Он в шортах что ли? Смотрю трансляцию на телефоне просто, плохо видно за рингом его)
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А Ирландского балабола отсадили от Роналду наконец?
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С удивлением обнаружил, что и Джеррард, похоже, приехал
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Где смотреть, кстати?
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Ответ Юрий Плотников
И чё дальше?(c)
Говорят, что бокс...
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Ответ Бахти 86
За кого интересно он болеет?
решили не расстраивать патриотов
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Ответ nata shima
А Ирландского балабола отсадили от Роналду наконец?
Видимо, вообще не позвали. У Турки уши еще не отошли после его болтовни. Да и бокс посмотреть хочется...
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