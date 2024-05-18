Глава РПЛ Алаев: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» остался в гонке и все завершилось в последнем туре»

Теги Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Динамо Москва Краснодар Александр Алаев ТАСС Футбол

Александр Алаев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Сочи» принимает «Краснодар» (2:2, второй тайм) в матче 29-го тура чемпионата России. 

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ, набрав 56 очков. В 29-м туре «Зенит» 19 мая в гостях сыграет с грозненским «Ахматом». Если «Краснодар» и «Зенит» не выиграют эти матчи, то «Динамо» досрочно станет чемпионом страны.

«Я говорил, что интрига жива. Все сомневались. А теперь повторю то, что я говорил. Очень хотелось бы, чтобы все завершилось в последнем туре.

Победа любой команды из этой тройки имеет определенные плюсы. Хочется, чтобы «Краснодар» остался в гонке. «Динамо» сколько лет не было чемпионом? «Краснодар» разве не заслужил? «Зенит» – гегемон. Пусть победит сильнейший.

На самом деле не менее интересная борьба внизу. Мы вот говорим, что нет мотивации – какая разница, какое место, но вы сами видите», – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как заказывали, Александр Александрович
0
0
0
По мановению волшебной палочки пожелание г-на Алаева исполнено
0
0
0
Правда? Тогда ему респект!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий