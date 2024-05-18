Глава РПЛ Алаев: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» остался в гонке и все завершилось в последнем туре»

Александр Алаев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Сочи» принимает «Краснодар» (2:2, второй тайм) в матче 29-го тура чемпионата России.

« » возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ, набрав 56 очков. В 29-м туре « » 19 мая в гостях сыграет с грозненским «Ахматом». Если « » и «Зенит» не выиграют эти матчи, то «Динамо» досрочно станет чемпионом страны.

«Я говорил, что интрига жива. Все сомневались. А теперь повторю то, что я говорил. Очень хотелось бы, чтобы все завершилось в последнем туре.

Победа любой команды из этой тройки имеет определенные плюсы. Хочется, чтобы «Краснодар» остался в гонке. «Динамо» сколько лет не было чемпионом? «Краснодар» разве не заслужил? «Зенит» – гегемон. Пусть победит сильнейший.

На самом деле не менее интересная борьба внизу. Мы вот говорим, что нет мотивации – какая разница, какое место, но вы сами видите», – сказал президент Мир РПЛ Александр Алаев.