Президент РПЛ: «Термин «чемпионская возня» мне не нравится, у нас чемпионская гонка. Чемпионат ровный, если лидеры теряют очки»
Президент РПЛ высказался о чемпионской гонке.
Александр Алаев поделился мыслями после матча «Спартак» — «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
«Если лидеры в борьбе за чемпионство теряют очки, значит, чемпионат ровный. Есть одна команда [«Спартак»], которая, по мнению большинства экспертов, должна думать про Кубок России и беречь силы, и другая команда [«Краснодар»], для которой, по сути, это был матч, который решает все.
Побеждаешь — и ты в гонке за чемпионство. Но «Спартак» выдал прекрасный матч и по делу обыграл претендующий на чемпионство «Краснодар». Каждый может обыграть каждого, интересный чемпионат.
Термин «чемпионская возня» мне точно не нравится. У нас чемпионская гонка. Много спотыкаются, но так бывает», - сказал президент РПЛ.
«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – возня, а не титульная гонка
- А, вы на 1-е место? Только после Вас.
- Да нет, что Вы что Вы, только после Вас, вы заслуживаете.
- Прошу, проходите, только после Вас.
- Спасибо, но только после Вас.