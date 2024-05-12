Президент РПЛ: «Термин «чемпионская возня» мне не нравится, у нас чемпионская гонка. Чемпионат ровный, если лидеры теряют очки»

Президент РПЛ высказался о чемпионской гонке.

поделился мыслями после матча « » — « » (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

«Если лидеры в борьбе за чемпионство теряют очки, значит, чемпионат ровный. Есть одна команда [«Спартак»], которая, по мнению большинства экспертов, должна думать про Кубок России и беречь силы, и другая команда [«Краснодар»], для которой, по сути, это был матч, который решает все.

Побеждаешь — и ты в гонке за чемпионство. Но «Спартак» выдал прекрасный матч и по делу обыграл претендующий на чемпионство «Краснодар». Каждый может обыграть каждого, интересный чемпионат.

Термин «чемпионская возня» мне точно не нравится. У нас чемпионская гонка. Много спотыкаются, но так бывает», - сказал президент .

«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – возня, а не титульная гонка