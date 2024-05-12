Президент РПЛ: «Термин «чемпионская возня» мне не нравится, у нас чемпионская гонка. Чемпионат ровный, если лидеры теряют очки»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Динамо Москва Краснодар Александр Алаев Футбол

Президент РПЛ высказался о чемпионской гонке.

Александр Алаев поделился мыслями после матча «Спартак» — «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

«Если лидеры в борьбе за чемпионство теряют очки, значит, чемпионат ровный. Есть одна команда [«Спартак»], которая, по мнению большинства экспертов, должна думать про Кубок России и беречь силы, и другая команда [«Краснодар»], для которой, по сути, это был матч, который решает все.

Побеждаешь — и ты в гонке за чемпионство. Но «Спартак» выдал прекрасный матч и по делу обыграл претендующий на чемпионство «Краснодар». Каждый может обыграть каждого, интересный чемпионат.

Термин «чемпионская возня» мне точно не нравится. У нас чемпионская гонка. Много спотыкаются, но так бывает», - сказал президент РПЛ.

«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – возня, а не титульная гонка

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16 комментариев
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чемпионская гонка в апл с 6 титулами за 7 лет у ман сити, а у нас чемпионская возня, не перепутайте
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+4
Ответ Антимосковский
чемпионская гонка в апл с 6 титулами за 7 лет у ман сити, а у нас чемпионская возня, не перепутайте
Посмотри результаты Арсенала и Сити в 2024 году. И посмотри результаты Зенита и Краснодара за этот период.
+6
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+4
Самый абсурдный чемпионат на моей памяти. Команды пытаются его проиграть. Вот Краснодар не знал, как проиграть, взял и назначил Мусаева.
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только в этих гонках все хотят уступить друг другу,а не объехать
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Это именно возня, ах извините пропускаю вперёд, нет спасибо я тут постою... Это разве гонка, когда соревнуются кто больше на финише проиграет?
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Гонка инвалидов
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В пробках стоят. Гонщики.
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Гонка вежливых команд:
- А, вы на 1-е место? Только после Вас.
- Да нет, что Вы что Вы, только после Вас, вы заслуживаете.
- Прошу, проходите, только после Вас.
- Спасибо, но только после Вас.
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Ну смотреть явно стало интересней , наш чемпионат
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Именно "возня" если и "гонка", то искусственная, устроенная букмекерами с масковской пропиской - кто больше нагреет простачков, ставящих на "фаворитов" из "неМасквы"
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чемпионские поддавки.
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Позор судейства в поле и на ВАРе.
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Ответ Саша Вжухов
Гонка инвалидов
Бой калек
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Бой калек
Забег хромых
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Ответ cektor
Краснодар дома побелит Динамо и чемпионом станет зенит ))
Сначала пусть обыграет Терек.
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