Алаев о расширении РПЛ: «Не вижу возможности, считайте меня бюрократом, буквоедом, есть регламент. 16 – оптимальное число команд. Жаль тех, кто покинет лигу, все клубы очень достойны»

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Александр Алаев высказался о расширении Мир РПЛ.

«История ежегодная, весенняя. Я не вижу возможности для расширения лиги.

Есть регламент, считайте меня бюрократом, буквоедом. Идет ожесточенная борьба, мне жаль тех, кто покинет лигу, все клубы очень достойны.

Сейчас оптимальное количество команд – 16», – заявил глава российской Премьер-лиги.

Сейчас в чемпионате России принимают участие 16 клубов. По итогам турнира две команды покидают РПЛ напрямую, команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют с третьей и четвертой командами второго дивизиона за право участия в следующем сезоне Мир РПЛ

РПЛ не видит смысла в расширении лиги до 18 клубов. Несколько аутсайдеров хотели предложить такую идею (РБК)

37 комментариев
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- Ну да, ты еще скажи что конституцию нельзя переписать, регламентер
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Да, симпатичные команды могут вылететь
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Ответ selso99
Например?
Альмерия
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Ответ Только Крылья
советую быть последовательным и не приводить в пример другие страны, когда это нужно вам (я обобщенно) а то любите песни про зарплаты в германии, франции в сравнении с нашими
Ты только что мне писал что во многих странах меняли конституцию, и щас пишешь «не приводите в пример другие страны» ?!)
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Балтика, надеюсь, спасётся, остальных не особо жалко
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Если бы не "диарея" "Сочи" , то вопрос о расширении сразу бы стал актуален!
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*Кроме Ахмата
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Ответ Фан Рубина
Комментарий скрыт
Когда ты увидишь возможность сократить среднее расстояние между местами базирования клубов до характерных для "псевдофутбольных лиг европки" 150-200 км - тебя выберут. Вариант проводить чемпионат Москвы и ближайших регионов не предлагать.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В этом году в аутсайдерах есть команды, которых бы жаль было отправить в первую лигу.
в этом году команды стыков и пердива подобрались что надо...
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Ответ zrada prada
Местным либералам всё равно , ведь хреново толко в России, остальные страны белые и пушистые, хотя эти либералы дальше своего колхоза не выезжали
Ага) один вон мне уже написал, что не надо на других равняться, а отвечать за свою страну) когда это неудобно, то не надо, ага) зато сами любят в пример ставить "цветущий европейский сад"
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Ответ Chistian Jadson
Советую не равняться на другие страны, а быть ответственным хотя бы за свою
советую быть последовательным и не приводить в пример другие страны, когда это нужно вам (я обобщенно) а то любите песни про зарплаты в германии, франции в сравнении с нашими
0
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Ответ Только Крылья
Советую погуглить, сколько раз и как часто переписывалась конституция в "развитых" странах.
Советую не равняться на другие страны, а быть ответственным хотя бы за свою
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Ответ Только Крылья
Советую погуглить, сколько раз и как часто переписывалась конституция в "развитых" странах.
Местным либералам всё равно , ведь хреново толко в России, остальные страны белые и пушистые, хотя эти либералы дальше своего колхоза не выезжали
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Ответ Svobodu Mne
Ты против поправок голосовал?
ну я против проголосовал
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Ответ Chistian Jadson
- Ну да, ты еще скажи что конституцию нельзя переписать, регламентер
Советую погуглить, сколько раз и как часто переписывалась конституция в "развитых" странах.
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Ответ Дядя ТУРА
Альмерия
Не, ну Альмерия совсем не тянет. В пердив. Вот Лутон ничего, да и Фрозиноне старается.
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Ответ </c/>
в этом году команды стыков и пердива подобрались что надо...
Факт.
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как газпром скажет,так и сделаешь,сейчас сочи будут спасать, судейскими фокусами, либо расширением
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абсолютно правильная позиция, не нужно идти на поводу у отдельных клубов, все должны быть в равных условиях..
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Раз игр мало и надо придумать, вот идея, вылетает напрямую только один, попадает напрямую только один, а далее вместо унылых усталых стыков делайте круговой турнир из 6 команд, три с РПЛ, 13,14,15 места и 3 из ФНЛ это 2,3,4 место.кле все сыграли со всеми по одному разу, это 5 игр. Турнир вжаьб в 2 недели..на время паузы между чемпионатами. Вот и будет справедливый принцип, кто сильнее тот и пробился наверх.
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Ну значит клубы ФНЛ сами откажутся от повышения, чтобы Сочи и Ахмат остались в Премьер Лиге. Намёк поняли.
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Да все достойны вылета))))))
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Перед диванами не отчитываюсь)
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В этом году в аутсайдерах есть команды, которых бы жаль было отправить в первую лигу.
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Да, случиться крах всего футбола, что за чепуху говорит, абсалютно нормально добавить ещё 2 команды, блин в 1 лиге 18 а недавно и 20и 22 было так там расстояния ещё больше 👍чем они вообще руководствуются когда это говорят? Да им бы команд 10-12 из Москвы и обл.тогда он сказал можно!!!! Просто такое надо делать за ранее, а не к концу чемпионата
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Диарейная концовка чемпионата
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Извиниться перед достойными не забудь)
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Правильно сказал. Все клубы, начиная места с 12-го, вылететь достойны
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