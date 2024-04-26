Алаев о расширении РПЛ: «Не вижу возможности, считайте меня бюрократом, буквоедом, есть регламент. 16 – оптимальное число команд. Жаль тех, кто покинет лигу, все клубы очень достойны»

Александр Алаев высказался о расширении Мир РПЛ.

«История ежегодная, весенняя. Я не вижу возможности для расширения лиги.

Есть регламент, считайте меня бюрократом, буквоедом. Идет ожесточенная борьба, мне жаль тех, кто покинет лигу, все клубы очень достойны.

Сейчас оптимальное количество команд – 16», – заявил глава российской Премьер-лиги.

Сейчас в чемпионате России принимают участие 16 клубов. По итогам турнира две команды покидают РПЛ напрямую, команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют с третьей и четвертой командами второго дивизиона за право участия в следующем сезоне Мир .

РПЛ не видит смысла в расширении лиги до 18 клубов. Несколько аутсайдеров хотели предложить такую идею (РБК)