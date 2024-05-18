Мостовой о Джикии: «У него накопилось от предыдущего тренера, который был вредителем. Возможно, он сам инициировал уход из «Спартака» из-за ситуации с ушедшим чудилой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Георгий Джикия Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

Сегодня красно-белые объявили, что защитник и капитан покинет клуб по окончании сезона. 

«Думаю, что у Джикии накопилось от предыдущего тренера (Гильермо Абаскаля – Sports), который был вредителем.

Он полгода не играл же плюс контракт заканчивался. Возможно, Джикия сам инициировал уход из клуба из-за ситуации с ушедшим чудилой.

Наверное, Георгий уже вел с кем-то переговоры и, возможно, даже подписал новое соглашение, ведь он может играть в любой команде РПЛ. Ему же всего 30 лет.

Это хороший защитник, который еще и бесплатно идет. Если он ни с кем ничего не подписал еще, то за него сейчас все клубы будут биться.

Что касается иностранных клубов, то вряд ли – там будет тяжело», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Под описание "чудилы" больше подходит сам Мостовой
+63
-5
+58
Ответ Kirlian
Под описание "чудилы" больше подходит сам Мостовой
Если чего у Джикии и накопилось, так это жира от чрезмерного употребления хинкали и Абаскаль тут точно не виноват.
+26
-1
+25
Лол, будто до Абаскаля Хинкалыч прям как Барези божил..

Кстати, совсем не удивлюсь, если этот риелтор команду себе к осени не найдёт, и сразу в студии МатчТВ пропишется..
+25
-5
+20
Чет о Джикии говорят будто он какой-то классный игрок, но ведь вообще нет
+10
-1
+9
Ответ dr. cage
Лол, будто до Абаскаля Хинкалыч прям как Барези божил.. Кстати, совсем не удивлюсь, если этот риелтор команду себе к осени не найдёт, и сразу в студии МатчТВ пропишется..
Да в Локо его агент пристроит. Как Пить дай
+10
-1
+9
В 2028, после бана, Россия проиграет Болгарии.
Мостовой скажет - откуда у нас могут появляться футболисты, если мы звали всяких Абаскалей их тренировать?
+6
-2
+4
он без тренера "копил,копил и накопил" лишний вес
+4
-1
+3
Ответ dr. cage
Лол, будто до Абаскаля Хинкалыч прям как Барези божил.. Кстати, совсем не удивлюсь, если этот риелтор команду себе к осени не найдёт, и сразу в студии МатчТВ пропишется..
Будут вместе с Саламычем и Шалимовым шашлычок под коньячок оформлять в прямом эфире😏
+2
-1
+1
Ответ DVS1
То, что Абаскаль "тренер"- чудила и вредитель, это факт. Но то, что толстый Жора слабый защитник и вообще никакой, как капитан, это такой же факт. Это было видно ещё года 3 назад, но тогда выцеловывали его при всех детских косяках на поле, особенно позиционных. Сейчас с возрастом и весом "раскрылся" и увидели вообще все
полгода жора на поле не выходил. как же похорошела при этом абаскальская защита.
0
0
0
Ответ Усатый КозлоБык
Мост –дура )
но похоже, что кто-то еще тупее.
0
0
0
Ответ #SharkTeam
Чет о Джикии говорят будто он какой-то классный игрок, но ведь вообще нет
Ну года 3-4 назад он был топ
0
0
0
Ответ dr. cage
Лол, будто до Абаскаля Хинкалыч прям как Барези божил.. Кстати, совсем не удивлюсь, если этот риелтор команду себе к осени не найдёт, и сразу в студии МатчТВ пропишется..
Если не будет много денег просить,тогда найдет.
0
0
0
Ответ Константин Михайлович
На понижение зп он вряд-ли согласиться
Ничего страшного. Заплатят. Агент постарается
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
Да в Локо его агент пристроит. Как Пить дай
На понижение зп он вряд-ли согласиться
0
0
0
Георгий, спасибо за все! Тебе понять можно, надо играть
0
0
0
Саня а случайно не себя описал
0
0
0
То, что Абаскаль "тренер"- чудила и вредитель, это факт.
Но то, что толстый Жора слабый защитник и вообще никакой, как капитан, это такой же факт. Это было видно ещё года 3 назад, но тогда выцеловывали его при всех детских косяках на поле, особенно позиционных. Сейчас с возрастом и весом "раскрылся" и увидели вообще все
0
0
0
шли годы, Мостовой продолжал поминать Абаскаля в каждом предложении
0
0
0
Эмери - тренеришка
Каррера - багажник Аленичева
Тедеско - нефутбольный скакун по бровке
Абаскаль - вредитель и чудила...

Деян Станкович, а что ждёт тебя?
0
0
0
Джикия на протяжении последних лет не был реальным лидером на поле и тот кто тащит Спартак. А только давал интервью, будто звезда большая. Его уход должен сказаться позитивно на команде, технически Чернов ничем не хуже.
+1
-1
0
Что за культ этого пельменайзера? Обычный ничем не примечательный игрочишка.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий