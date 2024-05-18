Мостовой о Джикии: «У него накопилось от предыдущего тренера, который был вредителем. Возможно, он сам инициировал уход из «Спартака» из-за ситуации с ушедшим чудилой»
Александр Мостовой высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».
Сегодня красно-белые объявили, что защитник и капитан покинет клуб по окончании сезона.
«Думаю, что у Джикии накопилось от предыдущего тренера (Гильермо Абаскаля – Sports), который был вредителем.
Он полгода не играл же плюс контракт заканчивался. Возможно, Джикия сам инициировал уход из клуба из-за ситуации с ушедшим чудилой.
Наверное, Георгий уже вел с кем-то переговоры и, возможно, даже подписал новое соглашение, ведь он может играть в любой команде РПЛ. Ему же всего 30 лет.
Это хороший защитник, который еще и бесплатно идет. Если он ни с кем ничего не подписал еще, то за него сейчас все клубы будут биться.
Что касается иностранных клубов, то вряд ли – там будет тяжело», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Кстати, совсем не удивлюсь, если этот риелтор команду себе к осени не найдёт, и сразу в студии МатчТВ пропишется..
Мостовой скажет - откуда у нас могут появляться футболисты, если мы звали всяких Абаскалей их тренировать?
Но то, что толстый Жора слабый защитник и вообще никакой, как капитан, это такой же факт. Это было видно ещё года 3 назад, но тогда выцеловывали его при всех детских косяках на поле, особенно позиционных. Сейчас с возрастом и весом "раскрылся" и увидели вообще все
Каррера - багажник Аленичева
Тедеско - нефутбольный скакун по бровке
Абаскаль - вредитель и чудила...
Деян Станкович, а что ждёт тебя?