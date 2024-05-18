Мостовой о Джикии: «У него накопилось от предыдущего тренера, который был вредителем. Возможно, он сам инициировал уход из «Спартака» из-за ситуации с ушедшим чудилой»

Александр Мостовой высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

Сегодня красно-белые объявили, что защитник и капитан покинет клуб по окончании сезона.

«Думаю, что у Джикии накопилось от предыдущего тренера (Гильермо Абаскаля – Sports), который был вредителем.

Он полгода не играл же плюс контракт заканчивался. Возможно, Джикия сам инициировал уход из клуба из-за ситуации с ушедшим чудилой.

Наверное, уже вел с кем-то переговоры и, возможно, даже подписал новое соглашение, ведь он может играть в любой команде . Ему же всего 30 лет.

Это хороший защитник, который еще и бесплатно идет. Если он ни с кем ничего не подписал еще, то за него сейчас все клубы будут биться.

Что касается иностранных клубов, то вряд ли – там будет тяжело», – сказал бывший полузащитник сборной России.