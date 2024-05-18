«Спартак» сделал видео с Джикией: «Выдающиеся футболисты оставляют после себя трофеи. Спасибо, капитан»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

«Спартак» сделал трогательное видео с Георгием Джикией.

30-летний защитник покинет клуб после истечения срока контракта в конце сезона.

«Хорошие футболисты оставляют наследие в виде множества игр, красивых побед, памятных голов и ярких эмоций.

Выдающиеся футболисты оставляют после себя трофеи.

Спасибо, капитан! Спасибо, Георгий Джикия!» – сказано в ролике.

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13 комментариев
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На самом деле со стороны клуба очень дипломатично и профессионально!
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думаю завтра Джикия на прощальный матч выйдет
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выдающиеся футболисты оставляют после себя трофеи, Джикия после себя оставляет хвостики от хинкалей на тарелке
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Тихонов своей игрой в других клубах доказал, что ещё мог пригодиться

Джикия тоже может это сделать! хороший вызов и мотивация для игрока с характером
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Ответ Bryak
думаю завтра Джикия на прощальный матч выйдет
Ну, или его выкатят🎅🏿
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Классно! И душевно и торжественно
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Спасибо за всё, Жора
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Ответ Amroyan
выдающиеся футболисты оставляют после себя трофеи, Джикия после себя оставляет хвостики от хинкалей на тарелке
А ты осталяешь зловоние изо рта.
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Ответ Bryak
думаю завтра Джикия на прощальный матч выйдет
Там еще у Чернова рассечение на тренировке.
Выйдет в основе и с капитанской повязкой.
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