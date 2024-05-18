«Спартак» сделал видео с Джикией: «Выдающиеся футболисты оставляют после себя трофеи. Спасибо, капитан»
«Спартак» сделал трогательное видео с Георгием Джикией.
30-летний защитник покинет клуб после истечения срока контракта в конце сезона.
«Хорошие футболисты оставляют наследие в виде множества игр, красивых побед, памятных голов и ярких эмоций.
Выдающиеся футболисты оставляют после себя трофеи.
Спасибо, капитан! Спасибо, Георгий Джикия!» – сказано в ролике.
Джикия тоже может это сделать! хороший вызов и мотивация для игрока с характером
Выйдет в основе и с капитанской повязкой.