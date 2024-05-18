«Спартак» сделал видео с Джикией: «Выдающиеся футболисты оставляют после себя трофеи. Спасибо, капитан»

«Спартак» сделал трогательное видео с Георгием Джикией.

30-летний защитник покинет клуб после истечения срока контракта в конце сезона.

«Хорошие футболисты оставляют наследие в виде множества игр, красивых побед, памятных голов и ярких эмоций.

Выдающиеся футболисты оставляют после себя трофеи.

Спасибо, капитан! Спасибо, !» – сказано в ролике.