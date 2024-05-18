Хави впервые за сезон не вышел на тренировочное поле первым – он сделал это одновременно с игроками «Барсы». Тренер еще ничего не сказал футболистам о своем будущем

Теги Барселона Хави Ла Лига Рафа Юсте Футбол

Хави провел тренировку «Барселоны» после слухов об увольнении.

Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.

Сегодня «блауграна» провела тренировку перед матчем с «Райо Вальекано». За занятием наблюдали журналисты первые 15 минут. 

Хави впервые в этом сезоне не вышел на тренировочное поле первым. Он сделал это одновременно с игроками – возможно, чтобы показать единство в команде. Кроме того, как сообщает As, тренер еще ничего не сказал футболистам о своем будущем. 

На тренировке отсутствовал вице-президент «Барсы» Рафа Юсте, который обычно выходит на поле, чтобы поздороваться с игроками. Это тоже может свидетельствовать о напряженной ситуации с тренером. 

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25 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Интересно, кто всех заминусовал - сторонники Хави или противники)
Если честно то я думаю ответ очевиден, Это любитель плюсиков)))
+5
0
+5
Ответ predMBAPPE
Я думаю он уже 10 раз пожалел о том что согласился остаться
Нужно было за словами следить , а не вести себя , как шут
+12
-8
+4
Ответ Трусики Бочкаревой
Нужно было за словами следить , а не вести себя , как шут
С каких это пор сказать правду =шут?
+6
-3
+3
Ответ Кино Музыка
Интересно, кто всех заминусовал - сторонники Хави или противники)
Роман)
+4
-1
+3
Ответ Ramin Mamedov
потому что это не правда, а отговорки Жирона не тратила столько денег, сколько Барса, но за сезон выиграла 2 матча, забив 8 мячей.. или ты правда настолько тяжело соображаешь, что не можешь этого понять?
Хави упомянул о кризисе в клубе и заявил что будет трудно конкурировать без новых трансферов, в чем он не прав? То что жирона составила конкуренцию в этом году не противоречит его словам о том что состовлять конкуренцию при кризисе является ТРУДНОЙ (он не говорил что это будет невозможно) задачей, не соврал нигде
+1
-1
0
Ответ Трусики Бочкаревой
Нужно было за словами следить , а не вести себя , как шут
За какими словами и в чем шутовство? Он по факту сказал и надо было делать это еще раньше, чтобы снять давление с команды
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Ответ Ramin Mamedov
потому что это не правда, а отговорки Жирона не тратила столько денег, сколько Барса, но за сезон выиграла 2 матча, забив 8 мячей.. или ты правда настолько тяжело соображаешь, что не можешь этого понять?
Это отдельные матчи. От этого не изменится тот факт, что если хотят конкуренцию с Реалом то нужны еще игроки.
По твоей логике, когда Реал проигрывал Барсе, то Перес должен был сказать "у нас состав не дешевле Барселоны, значит дело не в игроках, новых покупать не будем".
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Ответ usman703
За какими словами и в чем шутовство? Он по факту сказал и надо было делать это еще раньше, чтобы снять давление с команды
Вот давление и сняли , пусть обратно арабов тренирует
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Ответ usman703
За какими словами и в чем шутовство? Он по факту сказал и надо было делать это еще раньше, чтобы снять давление с команды
Мы набрали ход, мы лучшие, потом хнык-хнык, плак-плак
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Ответ predMBAPPE
++++))))
+++))) Ромка это тоже для тебя🤣🤣🤣
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