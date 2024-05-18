Хави впервые за сезон не вышел на тренировочное поле первым – он сделал это одновременно с игроками «Барсы». Тренер еще ничего не сказал футболистам о своем будущем
Хави провел тренировку «Барселоны» после слухов об увольнении.
Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.
Сегодня «блауграна» провела тренировку перед матчем с «Райо Вальекано». За занятием наблюдали журналисты первые 15 минут.
Хави впервые в этом сезоне не вышел на тренировочное поле первым. Он сделал это одновременно с игроками – возможно, чтобы показать единство в команде. Кроме того, как сообщает As, тренер еще ничего не сказал футболистам о своем будущем.
На тренировке отсутствовал вице-президент «Барсы» Рафа Юсте, который обычно выходит на поле, чтобы поздороваться с игроками. Это тоже может свидетельствовать о напряженной ситуации с тренером.
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«Барса» должна заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб (Mundo Deportivo)
По твоей логике, когда Реал проигрывал Барсе, то Перес должен был сказать "у нас состав не дешевле Барселоны, значит дело не в игроках, новых покупать не будем".