Навас будет играть в «Севилье» до конца года без зарплаты, а затем сам выберет должность в клубе. Об уходе Хесуса объявили позавчера

Теги Севилья Хесус Навас Ла Лига Футбол

Хесус Навас остается в «Севилье».

Клуб из Андалусии сообщил, что президент Хосе Мария дель Нидо Карраско и 38-летний защитник договорились продлить контракт до 31 декабря 2024 года. После этого Навас завершит карьеру футболиста и будет работать в клубе на той должности, которую пожелает.

«Ни секунды не колеблясь, я ответил утвердительно на предложение президента моего клуба. Да, я хочу завершить карьеру здесь. Я хочу продолжать выступать за «Севилью». Я охотно согласился продолжать поддерживать связь с клубом, который я люблю. 

Мое желание – и я сообщил о нем президенту – состоит в том, чтобы продолжить играть до конца декабря в переходный период, чтобы помочь команде. Именно в этот день я повешу свои бутсы на гвоздь, будучи игроком «Севильи» – я всегда мечтал об этом.

И еще: в ближайшие несколько месяцев, последних для меня в роли профессионального футболиста, я не буду получать зарплату, которая была согласована с президентом, и буду перечислять ее в фонд. Это мое решение, и я сообщил об этом клубу», – сказал Навас

Напомним, позавчера «Севилья» объявила об уходе Хесуса. Футболист выразил разочарование этим решением, выложив пост в соцсети – по его словам, клуб даже не предлагал ему продлить контракт. Кроме того, он опроверг заявления о том, что получил более выгодные предложения от других команд. 

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10 комментариев
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Легенда
+27
0
+27
Заголовок кликбейтный, конечно.

В тексте написано, что зарплату Навас будет перечислять в . некий фонд.
То есть получать он её будет. И сразу отдавать в фонд.

А без зарплаты - это 0 в зарплатной ведомости.
+5
0
+5
Ответ Vitor Dia
А мне запомнился как хороший центральный защитник в Казани и Ростове..
это разные Навасы... Сесар в Рубине и закончил
+5
0
+5
а затем сам выберет должность в клубе

----

То есть, от президента до главного тренера может выбирать?
+4
0
+4
Ответ Рики тики тави
Комментарий удален пользователем
А мне запомнился как хороший центральный защитник в Казани и Ростове..
+3
-1
+2
Ответ Wiley Fox
а затем сам выберет должность в клубе ---- То есть, от президента до главного тренера может выбирать?
Кроме должностей президента и главного тренера.))) И желательно работать бесплатно....))
+2
0
+2
Комментарий удален пользователем
Месси: "Такое недопустимо!!".
0
0
0
Ответ Wiley Fox
а затем сам выберет должность в клубе ---- То есть, от президента до главного тренера может выбирать?
Массажистом, например, или водителем клубного автобуса
+1
-1
0
Ответ Joe Rage
Массажистом, например, или водителем клубного автобуса
Массажист в женской команде...
0
0
0
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