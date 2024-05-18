Навас будет играть в «Севилье» до конца года без зарплаты, а затем сам выберет должность в клубе. Об уходе Хесуса объявили позавчера
Хесус Навас остается в «Севилье».
Клуб из Андалусии сообщил, что президент Хосе Мария дель Нидо Карраско и 38-летний защитник договорились продлить контракт до 31 декабря 2024 года. После этого Навас завершит карьеру футболиста и будет работать в клубе на той должности, которую пожелает.
«Ни секунды не колеблясь, я ответил утвердительно на предложение президента моего клуба. Да, я хочу завершить карьеру здесь. Я хочу продолжать выступать за «Севилью». Я охотно согласился продолжать поддерживать связь с клубом, который я люблю.
Мое желание – и я сообщил о нем президенту – состоит в том, чтобы продолжить играть до конца декабря в переходный период, чтобы помочь команде. Именно в этот день я повешу свои бутсы на гвоздь, будучи игроком «Севильи» – я всегда мечтал об этом.
И еще: в ближайшие несколько месяцев, последних для меня в роли профессионального футболиста, я не буду получать зарплату, которая была согласована с президентом, и буду перечислять ее в фонд. Это мое решение, и я сообщил об этом клубу», – сказал Навас.
Напомним, позавчера «Севилья» объявила об уходе Хесуса. Футболист выразил разочарование этим решением, выложив пост в соцсети – по его словам, клуб даже не предлагал ему продлить контракт. Кроме того, он опроверг заявления о том, что получил более выгодные предложения от других команд.
В тексте написано, что зарплату Навас будет перечислять в . некий фонд.
То есть получать он её будет. И сразу отдавать в фонд.
А без зарплаты - это 0 в зарплатной ведомости.
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То есть, от президента до главного тренера может выбирать?