Навас будет играть в «Севилье» до конца года без зарплаты, а затем сам выберет должность в клубе. Об уходе Хесуса объявили позавчера

Хесус Навас остается в «Севилье».

Клуб из Андалусии сообщил, что президент Хосе Мария дель Нидо Карраско и 38-летний защитник договорились продлить контракт до 31 декабря 2024 года. После этого Навас завершит карьеру футболиста и будет работать в клубе на той должности, которую пожелает.

«Ни секунды не колеблясь, я ответил утвердительно на предложение президента моего клуба. Да, я хочу завершить карьеру здесь. Я хочу продолжать выступать за «Севилью». Я охотно согласился продолжать поддерживать связь с клубом, который я люблю.

Мое желание – и я сообщил о нем президенту – состоит в том, чтобы продолжить играть до конца декабря в переходный период, чтобы помочь команде. Именно в этот день я повешу свои бутсы на гвоздь, будучи игроком «Севильи» – я всегда мечтал об этом.

И еще: в ближайшие несколько месяцев, последних для меня в роли профессионального футболиста, я не буду получать зарплату, которая была согласована с президентом, и буду перечислять ее в фонд. Это мое решение, и я сообщил об этом клубу», – сказал .

Напомним, позавчера « » объявила об уходе Хесуса. Футболист выразил разочарование этим решением, выложив пост в соцсети – по его словам, клуб даже не предлагал ему продлить контракт. Кроме того, он опроверг заявления о том, что получил более выгодные предложения от других команд.