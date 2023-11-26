Рамоса удалили на 88-й матча с «Сосьедадом» – 2-ю желтую после ВАР заменили на прямую красную. Навас удален за споры с судьей на 89-й
Два игрока «Севильи» были удалены в конце матча с «Реал Сосьедад».
На 88-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс показал Серхио Рамосу вторую желтую карточку за опасный подкат против Браиса Мендеса – спустя 6 минут после того, как защитник «Севильи» получил первое предупреждение за фол против Такефусы Кубо.
После просмотра ВАР вторая желтая карточка Рамосу была заменена на прямую красную.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
На 89-й минуте с поля был удален Хесус Навас, получивший прямую красную карточку за споры с судьей.
Матч завершился поражением «Севильи» со счетом 1:2.
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