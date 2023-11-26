Рамоса удалили на 88-й матча с «Сосьедадом» – 2-ю желтую после ВАР заменили на прямую красную. Навас удален за споры с судьей на 89-й

Теги Севилья Реал Сосьедад Серхио Рамос Хесус Навас Ла Лига дисквалификации судьи Мигель Анхель Ортис Арьяс Такефуса Кубо Браис Мендес Футбол

Два игрока «Севильи» были удалены в конце матча с «Реал Сосьедад».

На 88-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс показал Серхио Рамосу вторую желтую карточку за опасный подкат против Браиса Мендеса – спустя 6 минут после того, как защитник «Севильи» получил первое предупреждение за фол против Такефусы Кубо.

После просмотра ВАР вторая желтая карточка Рамосу была заменена на прямую красную.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

На 89-й минуте с поля был удален Хесус Навас, получивший прямую красную карточку за споры с судьей.

Матч завершился поражением «Севильи» со счетом 1:2.

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7 комментариев

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войд
Классика от легенды)
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Peter Parker
А ведь им на двоих 75 лет… дожили
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Максим Прокофьев
Хесус, давай, удачи, я пошёл. Погоди Серхио, я с тобой. Они слишком стары для всего этого...
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King_X
Акела промахнулся
Бывает, возраст уже
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