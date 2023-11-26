Рамоса удалили на 88-й матча с «Сосьедадом» – 2-ю желтую после ВАР заменили на прямую красную. Навас удален за споры с судьей на 89-й

Два игрока «Севильи» были удалены в конце матча с «Реал Сосьедад».

На 88-й минуте матча 14-го тура арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс показал вторую желтую карточку за опасный подкат против – спустя 6 минут после того, как защитник «Севильи» получил первое предупреждение за фол против .

После просмотра ВАР вторая желтая карточка Рамосу была заменена на прямую красную.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

На 89-й минуте с поля был удален , получивший прямую красную карточку за споры с судьей.

Матч завершился поражением «Севильи» со счетом 1:2.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?