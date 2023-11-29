Рамос о прямой красной в матче с «Сосьедадом»: «Судья оторван от реальности, он говорил с неуместным высокомерием. Все ошибаются, но уважение должно быть превыше всего»

Серхио Рамос раскритиковал судью, удалившего его в матче с «Реал Сосьедад».

На 88-й минуте матча 14-го тура арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс показал вторую желтую карточку за опасный подкат против Браиса Мендеса – спустя 6 минут после того, как защитник «Севильи» получил первое предупреждение за фол против Такефусы Кубо. После просмотра ВАР вторая желтая карточка Рамосу была заменена на прямую красную.

Кроме того, сразу после этого с поля был удален , получивший прямую красную карточку за споры с судьей.

«Судьи тоже могут ошибаться, как и мы. В старые времена их убирали, когда они принимали неправильные решения.

Мы здесь для того, чтобы помогать друг другу. Судья [работавший на матче «Севильи»] на днях – оторванный от реальности человек, который разговаривает с неуместным для арбитра высокомерием, и нам это не нравится.

Судьи должны подавать пример. Мы можем ошибаться, но уважение должно быть превыше всего.

Мнений может быть много. Мы, защитники, всегда находимся в опасности. Вы должны играть так. Я сыграл в мяч, а затем коснулся Браиса. Прямая красная – это перебор, как по мне, это должна была быть желтая карточка.

Для клуба нормально подать апелляцию. Есть тайминг, который судья должен понимать, но он допускает ошибки, как и мы. Не знаю, отменят ли мою карточку, но пусть это будет [дисквалификация] только на один матч», – сказал защитник «Севильи».

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