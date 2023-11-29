Рамос о прямой красной в матче с «Сосьедадом»: «Судья оторван от реальности, он говорил с неуместным высокомерием. Все ошибаются, но уважение должно быть превыше всего»

Теги Севилья Реал Сосьедад Серхио Рамос Хесус Навас Ла Лига дисквалификации судьи Мигель Анхель Ортис Арьяс видеоповторы Футбол

Серхио Рамос раскритиковал судью, удалившего его в матче с «Реал Сосьедад».

На 88-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс показал Серхио Рамосу вторую желтую карточку за опасный подкат против Браиса Мендеса – спустя 6 минут после того, как защитник «Севильи» получил первое предупреждение за фол против Такефусы Кубо. После просмотра ВАР вторая желтая карточка Рамосу была заменена на прямую красную.

Кроме того, сразу после этого с поля был удален Хесус Навас, получивший прямую красную карточку за споры с судьей.

«Судьи тоже могут ошибаться, как и мы. В старые времена их убирали, когда они принимали неправильные решения.

Мы здесь для того, чтобы помогать друг другу. Судья [работавший на матче «Севильи»] на днях – оторванный от реальности человек, который разговаривает с неуместным для арбитра высокомерием, и нам это не нравится.

Судьи должны подавать пример. Мы можем ошибаться, но уважение должно быть превыше всего.

Мнений может быть много. Мы, защитники, всегда находимся в опасности. Вы должны играть так. Я сыграл в мяч, а затем коснулся Браиса. Прямая красная – это перебор, как по мне, это должна была быть желтая карточка.

Для клуба нормально подать апелляцию. Есть тайминг, который судья должен понимать, но он допускает ошибки, как и мы. Не знаю, отменят ли мою карточку, но пусть это будет [дисквалификация] только на один матч», – сказал защитник «Севильи».

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8 комментариев
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Тухель
Это да в Примере и в АПЛ судьи ведут себя как главные звезды и делают всё чтобы смотрели только на них. Не знаю как в Италии я её смотрю не часто, но в Бундеслиге мне судьи нравятся они спокойные и уравновешенные, а не как в Испании и Англии, какие то психи падкие на внимание камер и общественности.
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bolat_kz
Ответ Спартакус Москвакус
Рамос прав,во всей этой неприкосновенностью судей ничего хорошего не жди , они такие же творцы матчей как и футболисты и своими неправильными решениями могут поломать игру , и должны нести за это наказание
тем не менее, это было очень опасно... возможно это была желтая с запасом, тут видимо репутация Рамоса как грязного игрока сыграла решающую роль
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Спартакус Москвакус
Рамос прав,во всей этой неприкосновенностью судей ничего хорошего не жди , они такие же творцы матчей как и футболисты и своими неправильными решениями могут поломать игру , и должны нести за это наказание
0
0
0
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Вальдано
Меньше болтай на поле.. И будет толк..
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