Леонид Федун: «Джикия – легенда «Спартака». Он оставил очень яркий след в российском футболе»
Леонид Федун высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».
Сегодня красно-белые объявили, что защитник покинет клуб по окончании сезона.
– Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе. Могу сказать, что Георгий – очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок.
Могу ему пожелать только всяческой удачи и благополучия. Надеюсь, он еще продолжит свою профессиональную карьеру. Не сомневаюсь, что он найдет себя на тренерском поприще, потому что он очень умный и талантливый парень для футболиста.
– Грустно, что для Георгия история со «Спартаком» закончилась именно так?
– Все в жизни проходит. Как в той песне: «Ничто на земле не проходит бесследно». Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе, – сказал бывший владелец «Спартака».
А после высказываний агента - спасибо и до свиданья
Если король автоголов Ковтун легенда, то почему Джикия нет?
даже выбирать не из кого