Леонид Федун: «Джикия – легенда «Спартака». Он оставил очень яркий след в российском футболе»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Георгий Джикия Чемпионат.com Футбол

Леонид Федун высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

Сегодня красно-белые объявили, что защитник покинет клуб по окончании сезона. 

– Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе. Могу сказать, что Георгий – очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок.

Могу ему пожелать только всяческой удачи и благополучия. Надеюсь, он еще продолжит свою профессиональную карьеру. Не сомневаюсь, что он найдет себя на тренерском поприще, потому что он очень умный и талантливый парень для футболиста.

– Грустно, что для Георгия история со «Спартаком» закончилась именно так?

– Все в жизни проходит. Как в той песне: «Ничто на земле не проходит бесследно». Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе, – сказал бывший владелец «Спартака». 

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15 комментариев
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Добротный защитник, но не легенда и близко, конечно. На новый уровень защита Спартака при нем не вышла
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какой клуб, такие и легенды
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когда меня спросят: назови мне топ 20 русских защитников в России с 91 года... его в списке не найду... если мне скажут- назови топ 20 защитников с 2000 года- он если и войдёт в него то 18-20 место. это по вашему вошёл в историю российского футбола? без обид но никак нп складывается.
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Джикия смотрелся +- в порядке в паре с Жиго. Ушел Жиго - поплыл и Джикия.

А после высказываний агента - спасибо и до свиданья
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Извините я не могу 😂😂😂
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Хороший защитник, но назвать его прям легендой Спартака прям язык не проворачивается.
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Даже не смешно. Обидно даже!
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Федун прав.
Если король автоголов Ковтун легенда, то почему Джикия нет?
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И агент его тоже оставил "яркие" впечатления
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защита в российском футболе 21 века — непрекращающийся пожар
даже выбирать не из кого
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Какой след он оставил?
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Ответ Вячеслав Краснов
Добротный защитник, но не легенда и близко, конечно. На новый уровень защита Спартака при нем не вышла
согласен. тем более уровень чемпионата настолько низок что и там он не показал средне-европейсконо уровня. это объективные факты всех наблюдателей футбола в Европе. никто нп хотел джикию даже рассматривать под европейский чемпионат. это факты которые ни федун ни болельщики Спартака ( при всем уважении к ним) оспорить не смогут. выбросы в прессу не в счет- они всегда заканчивались при продлении контракта- это не есть интерес к игроку.
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Ответ wadwill13
когда меня спросят: назови мне топ 20 русских защитников в России с 91 года... его в списке не найду... если мне скажут- назови топ 20 защитников с 2000 года- он если и войдёт в него то 18-20 место. это по вашему вошёл в историю российского футбола? без обид но никак нп складывается.
А у нас кроме Игнашевича и Берёз были ещё защитники? На безрыбье и Джикия в топ-20 войдёт.
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