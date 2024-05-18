Леонид Федун: «Джикия – легенда «Спартака». Он оставил очень яркий след в российском футболе»

Леонид Федун высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

Сегодня красно-белые объявили, что защитник покинет клуб по окончании сезона.

– Решение расстаться с Джикией не было неожиданным, поскольку ему не давали играть, он сидел в глубоком запасе. Могу сказать, что – очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок.

Могу ему пожелать только всяческой удачи и благополучия. Надеюсь, он еще продолжит свою профессиональную карьеру. Не сомневаюсь, что он найдет себя на тренерском поприще, потому что он очень умный и талантливый парень для футболиста.

– Грустно, что для Георгия история со « » закончилась именно так?

– Все в жизни проходит. Как в той песне: «Ничто на земле не проходит бесследно». Так и Джикия оставил очень яркий след. И в целом в российском футболе, – сказал бывший владелец «Спартака».