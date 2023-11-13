Леонид Федун: «Джикия еще не один раз поможет «Спартаку». Это капитан команды и очень качественный защитник»

Леонид Федун поразмышлял о будущем Георгия Джикии в «Спартаке».

В текущем сезоне Мир защитник провел 6 матчей, 5 раз выйдя в стартовом составе. Сейчас он восстанавливается после перелома ребра.

«Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, Джикия еще поможет « », и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник.

А что касается темы нового контракта с , то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну, или кто там сейчас отвечает за «Спартак». Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы», – сказал бывший владелец «Спартака».

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