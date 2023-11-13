Леонид Федун: «Джикия еще не один раз поможет «Спартаку». Это капитан команды и очень качественный защитник»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Георгий Джикия Спорт-Экспресс Александр Матыцын Футбол

Леонид Федун поразмышлял о будущем Георгия Джикии в «Спартаке».

В текущем сезоне Мир РПЛ защитник провел 6 матчей, 5 раз выйдя в стартовом составе. Сейчас он восстанавливается после перелома ребра. 

«Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, Джикия еще поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник.

А что касается темы нового контракта с Георгием, то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну, или кто там сейчас отвечает за «Спартак». Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы», – сказал бывший владелец «Спартака». 

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5 комментариев

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Джиза
Жоре на забыть про медиафутбол и рестораны, надо просто тренироваться. Такое ощущение, что он сильно расслабился, типа, я здесь капитан и меня все любят. Набрал вес и ни за кем не успевает.
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+7
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igls54
Приправим пресный чемпионат аджикией
+4
0
+4
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ApXuMaHqPuT
Качественным он был когда-то - щас по Жоре медиалига плачет😭
+4
-1
+3
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приговор капитану, спасибо Арнольдыч! )
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Гуго
Видно же, что сильно сдал Жора, скорости нет вообще, позицию постоянно теряет. Еще какие-то разборки с команде начались.
+1
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