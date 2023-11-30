«Абаскаля травили журналисты и депутаты. Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше него? Нет». Орлов о тренере «Спартака»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Геннадий Орлов Георгий Джикия Роман Зобнин Михаил Игнатов Чемпионат.com Даниил Хлусевич Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я рад истории с Абаскалем. Я почти 50 лет в профессии и никогда не позволял себе сказать в эфире, что, наверное, надо менять тренера. Это такая бестактность. Сегодня сплошь и рядом об этом говорят. Особенно это говорят люди со стороны, какие-то высокопоставленные. Вспомните, как травили Абаскаля, ну просто травля была. И журналисты, и депутаты. Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше, чем Абаскаль? Нет.

Я сам говорил про ошибки. Говорил, что ставка на Джикию и Зобнина – это вообще неправильно. Так и вышло. Он их убрал из состава. Это были ложные лидеры, и без них команда хорошо играет. У них Бабич в центре, и он более-менее играет. У Абаскаля также играют Хлусевич, Литвинов, Игнатов, и это же здорово. Это молодые ребята, свои.

Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров. И даже я бы поостерегся делать широковещательные заявления руководству. Был же Федун в «Спартаке». Ну что он творил? 17 тренеров за 18 лет. Он просто не понимает сути процесса», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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40 комментариев
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Тот неловкий момент, когда даже Орлов офигевает от этой постоянной грызни и заступается за Гильермо) что дальше?)
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ветеранам Спартака дали указ поливать иностранного специалиста, ибо черчесов ждёт
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Согласен на 100%
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Вообще, весьма сильно поражает, как многие комментаторы сейчас не разобравшись, а то и вовсе не понимая о чем говорят, позволяют себе в эфире на всю страну вешать ярлыки «ошибся», «сделал неправильно». А потом с их подачи идет травля игроков и тренеров от людей, у которых нет ни своего мнения, ни ума, чтобы его придумать

И тоже самое касается всяких Гурцкая, Борзыкина и прочих Кузьмичей с ютуба
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Но ведь среди критикующих есть один, который 1000 раз чеканить может
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Ответ Дядя ТУРА
ветеранам Спартака дали указ поливать иностранного специалиста, ибо черчесов ждёт
Придет полевой командир а там глядишь и должности в академии, дубле или еще где-то подгонят! И конечно же эти ветераны будут развивать Спартак а не тупо деньги получать!
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Разбираетесь лучше него... После этой фразы мужик с не мытой головой на себе кофту готов порвать
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Гена разве не знает, что чем больше человек умеет чеканить мяч тем он лучше разбирается в футболе
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Никогда не думал что буду с Орловым на одной волне!
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Дед дело говорит
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Ответ Tpy6kaMerlina
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Орлов не болеет за Зенит. Он всегда болел за свое родное ленинградское Динамо. На матчах Зенита он просто много лет работал. И хорошо, потому что профессионал
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Ответ Пикачу82
Уже слышу как рвет и мечет Царь! Да где ты Орлов играл? Мяч начеканить не можешь!
может, мастер спорта СССР
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Открыл Америку! Кто бы не тренировал Спартак находится под шквалом критики со всех сторон! Это тренд среди горе журналистов, горе специалистов! Если не пнуть Спартак то день продит зря! Вот по такому все и живут уже 20 лет! Критиковали и Карреру, и Толеско. Ну и А . не исключение ! И его мочат в хвост и в гриву! И не важно какие результаты какие складываются обстоятельства ! Лозунг у всех один - пнуть тренера Спартака как можно сильнее!
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
не помню,если честно- сложнее, наверно, вспомнить кто не призывал,нежели наоборот)
насколько я помню, он говорил что надо подождать до зимы и потом увольнять.
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Ответ Назар Игорь
Дело не в личности тренера, дело в результате который он даëт. Даже самых маститых мэтров снимали если клуб не оправдывает надежд владельцев. Возможно через какое-то время Спартак вернëтся в лидеры российского футбола, но будут ли долго и терпеливо ждать этого его спонсоры?
спонсоры? вы смеетесь? если вы про лукойл, то они владельцы. 100% акций фк. или вы про яндекс еда и русское радио? эти нет, не потерпят
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Удивительно. Геннадий Сергеевич прав, завтра будет плюс 30))
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травля, конечно, не очень хорошее дело. но когда человек с серьезным лицом заявляет, что игру его команды сломала ЖК на 10 минуте...ну, это нормально для Гены?
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согласен, не лучше, но и не хуже
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Дело не в личности тренера, дело в результате который он даëт. Даже самых маститых мэтров снимали если клуб не оправдывает надежд владельцев. Возможно через какое-то время Спартак вернëтся в лидеры российского футбола, но будут ли долго и терпеливо ждать этого его спонсоры?
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Есть один. Больше двадцати лет в футбол играл, мяч чеканить умеет и был капитаном команды Чупа-Чупс.
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Панов, Орлов…. Кто следующий?
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Гена ты ли это?
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Ответ Cruel Snake
Разбираетесь лучше него... После этой фразы мужик с не мытой головой на себе кофту готов порвать
Уже слышу как рвет и мечет Царь! Да где ты Орлов играл? Мяч начеканить не можешь!
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Ответ Bartez1986
травля, конечно, не очень хорошее дело. но когда человек с серьезным лицом заявляет, что игру его команды сломала ЖК на 10 минуте...ну, это нормально для Гены?
В том-то и суть, что то, что нормально для него, он держит при себе, а не лезет со своим экспертным мнением.
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Ответ Bartez1986
травля, конечно, не очень хорошее дело. но когда человек с серьезным лицом заявляет, что игру его команды сломала ЖК на 10 минуте...ну, это нормально для Гены?
Я думал, что про жёлтую карточку на 10 минуте могут говорить только зенитовские глоры. Ошибался. Если внимательно читать интервью Абаскаля, плюс делать поправку на упрощённый перевод, то легко можно понять, что ранний показ жёлтой карточки дал понять понять, что пресинговать товарищ со свистом не даст. Это, естественно, поменяло все планы на игру, что и сказалось на результате. Например, в кубковой встрече с Оренбургом, если бы судья был бы таким же принципиальным, Оренбург должен был получить несколько жёлтых с превращение их в красный. Большинство опасных атак Спартака гасились нарушениями. Пресинг был ну очень жёсткий. Карточек не было и, Оренбург, продолжал спокойно гнуть свою линию. Здесь нет никаких заговоров, просто наши судьи судят по каким-то своим правилам.
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