Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Кейн – 3-й, Винисиус – 4-й, Холанд – 7-й, Кроос – 9-й, Месси – 16-й
Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.
Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Из первой двадцатки выбыл Йозуа Киммих. В список был включен Тони Кроос.
Топ-20 выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
3. Харри Кейн («Бавария»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
6. Флориан Виртц («Байер»);
7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
8. Родри («Манчестер Сити»);
9. Тони Кроос («Реал»);
10. Букайо Сака («Арсенал»);
11. Родриго («Реал»);
12. Антонио Рюдигер («Реал»);
13. Деклан Райс («Арсенал»);
14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
15. Антуан Гризманн («Атлетико»);
16. Лионель Месси («Интер Майами»);
17. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
18. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
19. Джереми Фримпонг («Байер»);
20. Лаутаро Мартинес («Интер»).
За последние 5 лет, его только 1 раз вручили заслуженно, а не за фамилию