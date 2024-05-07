Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Кейн – 3-й, Винисиус – 4-й, Холанд – 7-й, Кроос – 9-й, Месси – 16-й

Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Из первой двадцатки выбыл Йозуа Киммих. В список был включен Тони Кроос.

Топ-20 выглядит так:

1. («Реал»);

2. (« »);

3. Харри Кейн (« »);

4. («Реал»);

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

6. Флориан Виртц («Байер»);

7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

9. Тони Кроос («Реал»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Родриго («Реал»);

12. Антонио Рюдигер («Реал»);

13. Деклан Райс («Арсенал»);

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

15. Антуан Гризманн («Атлетико»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

18. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

19. Джереми Фримпонг («Байер»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»).