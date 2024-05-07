Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Кейн – 3-й, Винисиус – 4-й, Холанд – 7-й, Кроос – 9-й, Месси – 16-й

Теги Бавария Байер ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Тони Кроос Золотой мяч Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Харри Кейн Антонио Рюдигер Мохамед Салах Бернарду Силва Килиан Мбаппе Родри Лаутаро Мартинес Интер Майами Филип Фоден Деклан Райс Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Родриго Джереми Фримпонг Букайо Сака Джуд Беллингем Флориан Виртц Футбол

Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Из первой двадцатки выбыл Йозуа Киммих. В список был включен Тони Кроос.

Топ-20 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Харри Кейн («Бавария»);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

6. Флориан Виртц («Байер»);

7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

9. Тони Кроос («Реал»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Родриго («Реал»);

12. Антонио Рюдигер («Реал»);

13. Деклан Райс («Арсенал»);

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

15. Антуан Гризманн («Атлетико»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

18. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

19. Джереми Фримпонг («Байер»);

20. Лаутаро Мартинес («Интер»).

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Месси уже 16, к концу года тихой сапой первым будет)
+35
-2
+33
Месси потихой скоро в топ 10 войдет.
+17
-4
+13
То что Мбаппе выше Винисиуса просто очередная херня , француз не делает разницу в топ играх как бразилец
+14
-2
+12
Мбаппе прямо сейчас должен быть за пределами десятки. Кромешный ужас - уровень его игры в ПО ЛЧ.
+13
-3
+10
Пока второго претендента на Золотой мяч практически не видно на поле
+9
0
+9
И шестнадцатые станут первыми
+12
-3
+9
Ответ Дмитрий Васин
Месси уже 16, к концу года тихой сапой первым будет)
Если копу возьмет,то через 2 года у него уже 10 будет мячей)
+10
-3
+7
ЗМ карлик такими темпами опять украдет.
+7
-1
+6
Ответ Шухрат Кесикбаев
я так и не понял почему беллингем фаворит
Потому что игрок Реала.
+5
0
+5
Месси из Лиги Бургеров.Все как обычно)
+7
-2
+5
Беллингем за что там? Он хуже вини(так как вини не теряется против мировых классов клубов
+4
0
+4
Пока ЗМ вручает Франс футбол. Эта награда мертва

За последние 5 лет, его только 1 раз вручили заслуженно, а не за фамилию
+5
-2
+3
Ответ Crawling
Мбаппе прямо сейчас должен быть за пределами десятки. Кромешный ужас - уровень его игры в ПО ЛЧ.
в 1/8 финала 3 гола забил, в 1/4 финала 2 гола забил. Ужас действительно.
+3
0
+3
А где Вирц? Потенциальный требл с Байером + Евро
+2
0
+2
Месси в этом списке за 2024 год может оказаться только после удачного для аргов КА, сейчас это вызывает удивление, мягко говоря
+2
0
+2
Харри Кейн) Грозе Майнцев за что третье место?)
+3
-1
+2
Месси включают за выслугу лет?
+2
0
+2
я так и не понял почему беллингем фаворит
+3
-1
+2
Серьезно месю за 5 ассистов подняли в рейтинге?🤣
+4
-2
+2
Вот что творит футболка Реала и соответствующий хайп, оказывается можно выезжать за счёт Кросса, Модрича и Бразильцев и быть главным претендентом на ЗМ.
+1
0
+1
тут пишут что второго претендента не видать на поле, а чё первого кто-то видит!? скорее Винисиус чем распиареный англичанин.
+1
0
+1
Ответ сларк
А где Вирц? Потенциальный требл с Байером + Евро
6
+1
0
+1
Выиграет лч реал - заслужил виннисиус, бавария - кейн, псж - мбаппе. А этом году нет однозначно сильнейшего
0
0
0
Новая эпоха настала
0
0
0
Ответ Дмитрий Васин
Месси уже 16, к концу года тихой сапой первым будет)
Уже 16 - снова молодой!)
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
А где король пустыни с хет-триками в ворота аль-чего-то-там?
Так его и не должно тут быть, он на пенсии.А вот что тут на 16-м месте делает Месси за игру в Лиге спортивной ходьбы, вообще непонятно.
+1
-1
0
Ответ сларк
Пока ЗМ вручает Франс футбол. Эта награда мертва За последние 5 лет, его только 1 раз вручили заслуженно, а не за фамилию
ну тогда аргументировано плиз, кто получил липово, а кто должен был
0
0
0
Ответ ОттоДракула
в 1/8 финала 3 гола забил, в 1/4 финала 2 гола забил. Ужас действительно.
Откровенно говоря, 2 гола в 1/4 не его заслуга.
0
0
0
Ответ Бейса
Откровенно говоря, 2 гола в 1/4 не его заслуга.
Да. Это заслуга Месси.
0
0
0
Ответ AlexKovalev
Лучший игрок в истории футбола все-таки
Марадона
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий