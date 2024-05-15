Акинфеев, Максименко и Сафонов – претенденты на звание «Вратарь сезона» премии Winline Герои РПЛ, Бабич, Сантос и Тикнязян – на приз «Защитник сезона»
Стали известны претенденты на приз «Вратарь сезона» и «Защитник сезона» в РПЛ.
Финалистами футбольной премии Winline Герои РПЛ в номинации «Вратарь сезона» стали Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»).
Больше всех голосов зрителей на первом этапе набрал Сафонов.
Приз «Защитник сезона» разыграют Срджан Бабич («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит») и Наир Тикнизян («Локомотив»).
Победителем голосования болельщиков стал Бабич.
Обладателей премий определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.
Он в этом сезоне в полнейшем порядке.
Это я вам как хейтер игры Максименко говорю.
Такого прогресса как у него в этом сезоне нет ни у кого. Вообще без привозов и заваливаний как раньше как мешка кое с чем.
Это у вас суждения из прошлого.
Если Игоря сюда вставили по привычке, что он хорошо играл, то по Максименко наоборот))
До этого сезона - косячил, этот сезон провел отлично! Но по привычке думают, что он косячит))
Все равно остальные играют хорошо по половине сезона.