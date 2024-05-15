Акинфеев, Максименко и Сафонов – претенденты на звание «Вратарь сезона» премии Winline Герои РПЛ, Бабич, Сантос и Тикнязян – на приз «Защитник сезона»

Стали известны претенденты на приз «Вратарь сезона» и «Защитник сезона» в РПЛ.

Финалистами футбольной премии Winline Герои РПЛ в номинации «Вратарь сезона» стали Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

Больше всех голосов зрителей на первом этапе набрал Сафонов.

Приз «Защитник сезона» разыграют Срджан Бабич («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит») и Наир Тикнизян («Локомотив»).

Победителем голосования болельщиков стал Бабич.

Обладателей премий определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.