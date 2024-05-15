Акинфеев, Максименко и Сафонов – претенденты на звание «Вратарь сезона» премии Winline Герои РПЛ, Бабич, Сантос и Тикнязян – на приз «Защитник сезона»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия рейтинги болельщики Краснодар Дуглас Сантос Срджан Бабич Александр Максименко Матвей Сафонов Наир Тикнизян Футбол

Стали известны претенденты на приз «Вратарь сезона» и «Защитник сезона» в РПЛ.

Финалистами футбольной премии Winline Герои РПЛ в номинации «Вратарь сезона» стали Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

Больше всех голосов зрителей на первом этапе набрал Сафонов.

Приз «Защитник сезона» разыграют Срджан Бабич («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит») и Наир Тикнизян («Локомотив»).

Победителем голосования болельщиков стал Бабич.

Обладателей премий определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и ветеранов российского футбола.

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35 комментариев
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Ответ Mike Mission
А где Латышонок?
В Балтике
+22
-2
+20
А где Латышонок?
+17
-5
+12
Номинировать Максименку на вратаря сезона - это полная дискредитация награды
+20
-9
+11
Акинфеев по привычке?
+11
-4
+7
Акиефеев конечно автоматом идёт просто. За давно забытые заслуги. ЦСКА 6-ой, по пропущенным 11ый, на важный матч 28 тура с Зенитом он вовсе присаживается на лавку... Но каким-то то боком в номинации))
+8
-1
+7
Ответ kaka10
Номинировать Максименку на вратаря сезона - это полная дискредитация награды
Вы отстали и застряли в прошлом.
Он в этом сезоне в полнейшем порядке.
Это я вам как хейтер игры Максименко говорю.
Такого прогресса как у него в этом сезоне нет ни у кого. Вообще без привозов и заваливаний как раньше как мешка кое с чем.
+11
-6
+5
Ответ ЕгориЙ
Не, вы серьезно?) В РПЛ вратарей 5 сильнее Максименко)
А может вы назовете, когда была последняя ошибка у Максименко?!
Это у вас суждения из прошлого.
+6
-3
+3
Максименко конечно, Саша очень прибавил в этом чемпионате, на данный момент один из лучших вратарей РПЛ. Что делает Акинфеев в этом списке, вообще непонятно, эту нашу "икону" даже в ЦСКА тренер на скамейку посадил, и вполне заслуженно.
+2
-1
+1
Ответ kaka10
Номинировать Максименку на вратаря сезона - это полная дискредитация награды
по оценкам на whoscored Максименко (6.66) третий вратарь лиги после Сысуева (6.7) и Сафонова (6.7) (условие сыграли больше 15 матчей). далее идут Беленов, Лантратов, Латышонок. вот включение Акинфеева (10 место по версии whoscored) это дискредитация награды
+1
0
+1
Ответ Петрович
Здесь премия "Вратарь сезона", а не тот кто сверкнул против Спартака.
но это неправда у Латышонка очень приличный сезон
+1
0
+1
При всём моём глубочайшем уважении к Игорю Владимировичу в этом сезоне он явно не лучший.
+1
0
+1
в этом сезоне все три вратаря днари и косячники
+3
-2
+1
А где Лещук? Или его в МЛС будут номинировать?
+2
-1
+1
Сафонов, смешно! Как он играл года три- четыре назад, вот тогда, да, а сейчас полный ужас. Как внешний вид вернёт, так и игра вернется!)))
+1
0
+1
Есть Акинфеев, но нет Лантратова?)
+2
-1
+1
Ответ Beriya
в этом сезоне все три вратаря днари и косячники
Где и когда косячил Максименко?!
Если Игоря сюда вставили по привычке, что он хорошо играл, то по Максименко наоборот))
До этого сезона - косячил, этот сезон провел отлично! Но по привычке думают, что он косячит))
+1
-1
0
Ответ ЕгориЙ
Не, вы серьезно?) В РПЛ вратарей 5 сильнее Максименко)
кто?
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Ответ ЕгориЙ
Не, вы серьезно?) В РПЛ вратарей 5 сильнее Максименко)
Как ты определил это?По своей симпатии?У него сухих матчей больше чем у других,если что
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Акинфееву надо дать пожизненное(пока играет ) звание Вратарь Сезона РПЛ.
Все равно остальные играют хорошо по половине сезона.
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Ответ Spartakus1984
С чего вдруг Сантос?
Тикнизян почти все время в полузащите,Бабич последние матчи провел ниже уровнем чем начала чемпионата,Сантос стабилен на протяжении всего сезона.
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Ответ kaka10
Номинировать Максименку на вратаря сезона - это полная дискредитация награды
Так и Конифей в этом сезоне, скажем прямо, не стена. Отсутствием Латышонка очень удивлен. Помню, в матчах с нами он очень много тащил, да и вчера, к примеру, одним из главных героев был.
0
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0
Ответ Mike Mission
А где Латышонок?
Здесь премия "Вратарь сезона", а не тот кто сверкнул против Спартака.
+3
-3
0
Ответ Mike Mission
А где Латышонок?
человек-паук сезона)
+1
-1
0
Тикнизян бОльшую часть матчей в полузащите играл.
0
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Сумасшествие. Тикнизян - защитник? А где Лотышонок?
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Акинфеев и после завершения карьеры будет попадать в номинанты по инерции?)))
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почему не латушонок блин Балтику тащил обалдеть просто Я болею за зенитного латышёным показал что такое вратарь молодой латышёнка надо а этих старпёров пусть отдыхают
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