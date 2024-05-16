Брейдо – Шнякину о травме Акинфеева: «На руке Игоря, которую ты внимательно рассмотрел в самолете ЦСКА, искривленный указательный палец – он был выбит в 2017-м»

В ЦСКА отреагировали на слова Дмитрия Шнякина о травме Игоря Акинфеева.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что вратарь армейцев не играет из-за травмы: «Я видел его руку. Не совсем понимаю, почему ЦСКА это прикрывает».

«Дима, на руке , которую ты, вероятно, внимательно рассмотрел в самолете команды по пути домой, искривленный указательный палец после того, как он был выбит в Хабаровске в 2017-м. «Выглядит не очень, но работает исправно» (с) 😉.

P.S. И вот как мне теперь брать комментаторов в самолет после таких инсайдов? Работу ты мне в этом осложнил, конечно)» – написал директор по коммуникациям .