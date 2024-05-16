Брейдо – Шнякину о травме Акинфеева: «На руке Игоря, которую ты внимательно рассмотрел в самолете ЦСКА, искривленный указательный палец – он был выбит в 2017-м»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Дмитрий Шнякин Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА отреагировали на слова Дмитрия Шнякина о травме Игоря Акинфеева.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что вратарь армейцев не играет из-за травмы: «Я видел его руку. Не совсем понимаю, почему ЦСКА это прикрывает».

«Дима, на руке Игоря, которую ты, вероятно, внимательно рассмотрел в самолете команды по пути домой, искривленный указательный палец после того, как он был выбит в Хабаровске в 2017-м. «Выглядит не очень, но работает исправно» (с) 😉.

P.S. И вот как мне теперь брать комментаторов в самолет после таких инсайдов? Работу ты мне в этом осложнил, конечно)» – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

14 комментариев
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В следующий раз пусть домой пылит на оленях.
Или как нормальные любители футбола раньше - на "собаках".
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шнягин пусть теперь вместе с карпом по кустам долбится, может после этого у них родится мегаинсайд
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Ответ .ru
пустить Шнякина в самолёт ЦСКА... полнейшая профнепригодность директора
Его и в комментаторы пускать нельзя было:)))
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То что с 2017 года никак палец вправить не могут это профнепригодность медштаба
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Шнякин, как обычно, с подливой.
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Ответ Sodad
Слушать комментирование Шнякина просто невозможно, ей Богу. Эти глупые второсортные совковские словесные обороты, это его «обезмячил», «не было гроша, да вдруг алтын» и все в таком духе. Просто испанский стыд. Претензия именно к его вечным советским формулировкам в речи.
даже это толстое котьё лучше, чем лысый чсвшник гениталич у которого в каждом матче забивается гол «как из пращи»
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пустить Шнякина в самолёт ЦСКА... полнейшая профнепригодность директора
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ох уж эти инсайдеры.... все-то им лучше всех известно)) но осадили красиво
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А может в носу ковырялся и сломал, пока на лавке сидел.
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"ЦСКА скрывает выбитый палец Акинфеева. Роковой матч в Хабаровске, изменивший все. С чего начать, когда уже все кончено? Мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Не переключайтесь!", Д. Шнякин.
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Слушать комментирование Шнякина просто невозможно, ей Богу. Эти глупые второсортные совковские словесные обороты, это его «обезмячил», «не было гроша, да вдруг алтын» и все в таком духе. Просто испанский стыд. Претензия именно к его вечным советским формулировкам в речи.
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Ответ ОЛЛС1911
То что с 2017 года никак палец вправить не могут это профнепригодность медштаба
Веллитон небось постарался !
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Ответ OldRedWhite
Веллитон небось постарался !
нет не Велитон А кореец на ЧМ 2014
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