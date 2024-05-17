Журналист Tuttosport о конфликте с Аллегри: «Это была не ссора, а его монолог. Когда он начал кричать, я стоял в 20 метрах от него и говорил по телефону. Я не оскорблял его и не повышал голос»

Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии происшествия Массимилиано Аллегри Футбол

Гвидо Вачаго высказался о конфликте с Массимилиано Аллегри.

Инцидент произошел во время финала Кубка Италии, где «Ювентус» обыграл  «Аталанту» (1:0). Главный редактор Tuttosport рассказал, что конфликт с главным тренером «бьянконери» случился в коридоре, ведущем в зал для прессы. При этом Аллегри якобы угрожал журналисту: «Я приду и оторву тебе оба уха! Дерьмовый редактор! Пиши в газете правду».

Позже адвокат тренера Паоло Роделла опубликовал заявление от имени своего клиента. В нем говорится, что «никаких толчков, рукоприкладства и тем более угроз в адрес редактора не было».

«Адвокат Паоло Роделла в своем заявлении обвиняет меня в том, что я дал «ложное» описание событий, произошедших на Олимпийском стадионе в среду вечером между мной и его клиентом Массимилиано Аллегри. Все это, пожалуй, даже серьезнее, чем произошедшее событие, которое, по моему мнению, уже в прошлом, но к которому я вынужден вернуться.

Я призываю стороны быть более точными в описании случившегося, прежде всего потому, что сцена происходила на глазах нескольких свидетелей, в том числе руководителя, ответственного за трансляцию Серии А, Мануэле Тигани, который сделал все возможное, чтобы остановить Аллегри; Габриэллы Равицотти из пресс-службы «Ювентуса»; как минимум двух стюардов «Олимпико»; представителя полиции и троих журналистов.

Поэтому я повторяю, что это была не ссора, а монолог Массимилиано Аллегри, который обратился ко мне, когда я находился примерно в двадцати метрах от него, в частном порядке разговаривая по телефону и не обращая на него никакого внимания.

Он обратился ко мне с фразой: «Положи трубку, дерьмовый директор». Затем продолжил, произнося все те фразы, приведенные в моей версии событий, включая угрозу «прийти за мной» и «оторвать мне уши». Он с силой схватил мое правое запястье и несколько раз дернул его, пока говорил на повышенных тонах. Я не оскорблял его и не повышал голос, что могут подтвердить свидетели. Я просто сказал вполне нормальным тоном: «Сохраняй спокойствие, Макс» и дважды: «Будь осторожен, ты произносишь серьезные вещи».

Повторяю, сегодня утром я отношусь к этому как к событию из прошлого и надеюсь, что мне больше никогда не придется возвращаться к произошедшему», – сказал Вачаго.

«Я приду и оторву тебе оба уха! Дерьмовый редактор! Пиши в газете правду». Журналист Tuttosport заявил об угрозах от Аллегри после финала Кубка Италии

Адвокат Аллегри о конфликте Макса с журналистом, заявившим, что тренер обещал оторвать ему уши: «Была лишь жаркая словесная перепалка, без угроз и рукоприкладства»

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5 комментариев
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Директор, старую синьору твою, а ну, иди сюда, кушанье собачье, а? Сдуру решил ко мне лезть, ты? Редактор вонючий, синьору твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня проинтервьировать — я тебя сам проинтервьюирую, директор, редактор чёртов, будь ты проклят!..»
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Это было шоу тренера-актера Аллегри чтобы сразу уволили.
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Это называется "попал под горячую руку". А там, судя по всему, не только рука имела повышенную температуру.
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"Я просто сказал вполне нормальным тоном: «Сохраняй спокойствие, Макс»" - какая изощренная провокация) видимо, этой фразой и выбесил больше всего)
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Ответ Александр Попов
Директор, старую синьору твою, а ну, иди сюда, кушанье собачье, а? Сдуру решил ко мне лезть, ты? Редактор вонючий, синьору твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня проинтервьировать — я тебя сам проинтервьюирую, директор, редактор чёртов, будь ты проклят!..»
аааааааааааа, в голос😃😃😃
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