Слот займет дом Клоппа в Мерсисайде, когда возглавит «Ливерпуль» (Mirror)
Арне Слот займет дом Юргена Клоппа в Мерсисайде, когда возглавит «Ливерпуль».
Об этом сообщает Mirror.
Клопп по окончании сезона покинет клуб, и возле особняка в Формби (графство Мерсисайд) стоимостью в 4 млн фунтов были замечены автофургоны – немец уже начинает готовиться к отъезду.
Сам дом принадлежит «Ливерпулю», который в свое время приобрел его у экс-тренера «красных» Брендана Роджерса, а тот в свою очередь купил особняк у бывшего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.
В настоящее время Слот возглавляет «Фейеноорд», летом он перейдет на работу в «Ливерпуль».
(с) Малыш и Карлсон.