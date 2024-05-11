Слот займет дом Клоппа в Мерсисайде, когда возглавит «Ливерпуль» (Mirror)

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот Брендан Роджерс Футбол

Арне Слот займет дом Юргена Клоппа в Мерсисайде, когда возглавит «Ливерпуль».

Об этом сообщает Mirror.

Клопп по окончании сезона покинет клуб, и возле особняка в Формби (графство Мерсисайд) стоимостью в 4 млн фунтов были замечены автофургоны – немец уже начинает готовиться к отъезду.

Сам дом принадлежит «Ливерпулю», который в свое время приобрел его у экс-тренера «красных» Брендана Роджерса, а тот в свою очередь купил особняк у бывшего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

В настоящее время Слот возглавляет «Фейеноорд», летом он перейдет на работу в «Ливерпуль».

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26 комментариев
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Дом с клопами я бы не занимал)
+37
-8
+29
Лига лысых шарлатанов
+18
-2
+16
Ответ Никита Алексеев
Но место Клоппа в сердцах болельщиков Ливерпуля он занять не сможет
Я считаю, надо дать человеку шанс
+14
0
+14
Ответ Олег25
Комментарий скрыт
Так поделись с нами своими бедами.
+9
0
+9
- А мне что потом, надо будет жениться на его старой жене? Ну я же донашиваю его старые эти... пижамы, коньки, велосипед, все остальное я донашиваю...
(с) Малыш и Карлсон.
+8
0
+8
Кажется, что тут можно придумать смешную шутку)
+7
-1
+6
Думает, что не заметят,что он не Клоп
+5
-1
+4
Главное, чтобы не стал новым Тен Хагом.
+4
0
+4
Занял свободный слот, получается
+2
0
+2
Работу забрал, дом забрал, что дальше…
+3
-1
+2
грустно наблюдать за уходом Клоппа, но это должно было когда-то случиться
+2
-1
+1
Ответ Рита Ктинидина
Я считаю, надо дать человеку шанс
Само собой, может со временем и у него получится
+2
-1
+1
Ответ headmaster
Кажется, что тут можно придумать смешную шутку)
Но на ум ничего не приходит 🤣
+1
0
+1
Вся группа прям?
+1
0
+1
Поправочка - действительно, Ливерпуль выкупил у Брендана этот дом. Но подарил его Клоппу. Это дом Юргена, голландец будет его у Юргена снимать
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Дом отдай дяде, а сам иди к …
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ахаххафхаххахаха
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Багаж Юрген с собой заберёт, остается надеяться что ауру оставит.
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Ответ deadjoker
Работу забрал, дом забрал, что дальше…
Собака
0
0
0
Ответ deadjoker
Работу забрал, дом забрал, что дальше…
жену
0
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0
Ответ deadjoker
Работу забрал, дом забрал, что дальше…
не забрал, а Клопп отдал. Его никто не вынуждал уйти. Мог и дальше работать. Но если уходишь, то и приходится отдавать все клубное, не личное. Должность, дом, может машину... Но Слоту будет невероятно сложно соответствовать ожиданиям болельщиков. Вон МЮ после Фергюсона так своего тренера и не нашел. Удачи Слоту, Ливерпуль навсегда!
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