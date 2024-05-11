Слот займет дом Клоппа в Мерсисайде, когда возглавит «Ливерпуль» (Mirror)

Арне Слот займет дом Юргена Клоппа в Мерсисайде, когда возглавит «Ливерпуль».

Об этом сообщает Mirror.

по окончании сезона покинет клуб, и возле особняка в Формби (графство Мерсисайд) стоимостью в 4 млн фунтов были замечены автофургоны – немец уже начинает готовиться к отъезду.

Сам дом принадлежит «Ливерпулю», который в свое время приобрел его у экс-тренера «красных» , а тот в свою очередь купил особняк у бывшего капитана « » .

В настоящее время Слот возглавляет « », летом он перейдет на работу в «Ливерпуль».