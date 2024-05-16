«Вулверхэмптон» лидирует в АПЛ по решениям ВАР, принятым не в его пользу. «Брайтону» везет чаще других, «Вилла» и «Ливерпуль» – в топ-3
«Вулверхэмптон» чаще других клубов АПЛ страдает от применения ВАР.
Согласно подсчетам ESPN, за пять лет использования системы видеоповторов в пользу команды было принято 15 решений, а еще 32 – в пользу ее соперников.
Также отрицательная разность решений ВАР у «Арсенала» (-7), «Вест Хэма» (-5) и «Тоттенхэма» (-3).
Чаще всех выигрывал от использования видеоповторов «Брайтон» (+6). Дальше идут «Астон Вилла» и «Ливерпуль» (+4), «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» (+3), «Челси» и «Кристал Пэлас» (+2).
Правильнее было сказать, что судьи на поле чаще всего принимали неправильные решения в пользу волков. (конечно если сам ВАР после этого принял правильное решение)
Не смотрю игры волков, на надо полагать они просто постоянно забивают из офсайдов. Зачем манипулировать цифрами так? Волки-волки, пора очищение пердивом наверное пройти, что б мыслилось яснее.
Но, блин, -17, это реально очень жёстко, огромный отрыв от ближайших пострадавших команд