«Вулверхэмптон» лидирует в АПЛ по решениям ВАР, принятым не в его пользу. «Брайтону» везет чаще других, «Вилла» и «Ливерпуль» – в топ-3

«Вулверхэмптон» чаще других клубов АПЛ страдает от применения ВАР.

Согласно подсчетам ESPN, за пять лет использования системы видеоповторов в пользу команды было принято 15 решений, а еще 32 – в пользу ее соперников.

Также отрицательная разность решений ВАР у « » (-7), « » (-5) и « » (-3).

Чаще всех выигрывал от использования видеоповторов «Брайтон» (+6). Дальше идут « » и « » (+4), «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» (+3), «Челси» и «Кристал Пэлас» (+2).

В Англии хотят отказаться от ВАР. Почему?