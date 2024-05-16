«Вулверхэмптон» лидирует в АПЛ по решениям ВАР, принятым не в его пользу. «Брайтону» везет чаще других, «Вилла» и «Ливерпуль» – в топ-3

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Брайтон видеоповторы Футбол

«Вулверхэмптон» чаще других клубов АПЛ страдает от применения ВАР.

Согласно подсчетам ESPN, за пять лет использования системы видеоповторов в пользу команды было принято 15 решений, а еще 32 – в пользу ее соперников.

Также отрицательная разность решений ВАР у «Арсенала» (-7), «Вест Хэма» (-5) и «Тоттенхэма» (-3).

Чаще всех выигрывал от использования видеоповторов «Брайтон» (+6). Дальше идут «Астон Вилла» и «Ливерпуль» (+4), «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» (+3), «Челси» и «Кристал Пэлас» (+2).

В Англии хотят отказаться от ВАР. Почему?

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14 комментариев
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«Вулверхэмптон» чаще других клубов АПЛ страдает от применения ВАР.

Правильнее было сказать, что судьи на поле чаще всего принимали неправильные решения в пользу волков. (конечно если сам ВАР после этого принял правильное решение)
+17
-1
+16
Здесь же не про ошибки ВАР, а про решения за/против. Ну хз какую информацию это тогда несет. АВ часто ловит в офсайдые ловушки(а лайнсмены лишний раз не поднимаю флажок расчитывая на ВАР), очевидно что после просмотра ВАРа будет много решений в ее пользу. ВХ постоянно забивает руками, а потом ноют что голы отменили и тп. Читал я эту статью, там нет ни слово про ошибки, просто про решения, это не информативно, надо именно с ошибками делать. Но сделать это трудно, тк как трактовка многих правил субъективна

Не смотрю игры волков, на надо полагать они просто постоянно забивают из офсайдов. Зачем манипулировать цифрами так? Волки-волки, пора очищение пердивом наверное пройти, что б мыслилось яснее.
+6
0
+6
Ответ Инсаф Галиуллинн
А как же 1 игра с МЮ и непоставленный пенальти в ворота МЮ за фол Онаны?
Прочитай то что я в скобках написал...
+4
0
+4
Ответ Инсаф Галиуллинн
Так там даже вар вмешиваться не стал
Не вмешиваться - это не решение?)
+3
0
+3
Уровень квалификации английских арбитров оставляет желать лучшего
+2
0
+2
А ливерпульские еще и жалуются. Нет предела...
+5
-4
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Решение, но только ошибочное(там ведь реально Онана сфолил)
Ну так я и написал, что это с учетом того, что ВАР принял правильно решение. В этом конкретном случае, волков обокрали.
+1
0
+1
Ответ bartra
Чему нет предела? Мы жалуемся не на ВАР, а на бестолковых судей. Что было в матче с Тоттенхэмом? Гол Диаса отменили даже не показав ВАР . Но легче просто сказать что мы ноем, да Shark?)
Да вы не просто ноете. Есть у вас один деятель, который даже статейку написал на эту тему. Это супер нытье получается.
+1
0
+1
Понятно теперь почему именно волки подали на голосование отмену ВАР))

Но, блин, -17, это реально очень жёстко, огромный отрыв от ближайших пострадавших команд
+1
-1
0
Ответ CyberUnited
Прочитай то что я в скобках написал...
Так там даже вар вмешиваться не стал
+1
-1
0
Ответ #SharkTeam
А ливерпульские еще и жалуются. Нет предела...
Чему нет предела? Мы жалуемся не на ВАР, а на бестолковых судей. Что было в матче с Тоттенхэмом? Гол Диаса отменили даже не показав ВАР . Но легче просто сказать что мы ноем, да Shark?)
+1
-1
0
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