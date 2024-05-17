«В «Спартаке» трудно работать, ожидания самые высокие, но Станкович – легенда «Интера», человек с очень сильным характером. Он попадет в топовую лигу в будущем». Экс-вратарь «Ростова» Радич о назначении Деяна

Теги Спартак Деян Радич Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Радомир Антич Марко Николич Футбол

Деян Радич отреагировал на назначение Деяна Станковича тренером «Спартака».

– Станкович – известный футболист, легенда «Интера». Сейчас он строит тренерскую карьеру, идет постепенно и, мне кажется, это правильный путь. Деян прогрессирует, посмотрим, как он будет работать в России. Все знают, что в «Спартаке» трудно работать, потому что ожидания самые высокие, но Деян – человек с очень сильным характером.

– Как оцените его работу в «Црвене Звезде»? Этот опыт наверняка ему пригодится в «Спартаке».

– Хорошо работал, выиграл несколько чемпионств. Его очень любили болельщики, его работу уважали.

– Еще недавно в РПЛ работал Владимир Ивич, «Пари НН» сейчас возглавил Саша Илич. Что думаете о моде на сербских тренеров в России?

– Я в российском футболе с 2004 года, в России всегда были наши тренеры. И Божович, и Муслин. Сейчас из-за политической ситуации рынок для России чуть сузился, поэтому сербские тренеры – хороший вариант. Я бы на месте клубов обратил внимание на Марко Николича. Есть еще несколько молодых интересных тренеров.

Если мы берем исторически самого статусного, то, наверное, это Радомир Антич, который тренировал «Барселону», «Реал» и «Атлетико». Сейчас в топ-5 тренеров практически нет, но я рассчитываю, что Станкович в будущем попадет в топовую лигу, – сказал бывший вратарь «Ростова» и «Алании».

На протяжении тренерской карьеры Станкович выиграл три чемпионских титула с «Црвеной Звездой», один с «Ференцварошем», а также два Кубка Сербии.

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3 комментария
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Есть большая вероятность того, что Станкович подтянет в Спартак не меньше 5 качественных сербов на каждую позицию (один Бабич уже есть), с его связями и авторитетом это вполне реально...
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ты кто никто
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Ожидания выше возможностей - это про «Спартак»
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