«В «Спартаке» трудно работать, ожидания самые высокие, но Станкович – легенда «Интера», человек с очень сильным характером. Он попадет в топовую лигу в будущем». Экс-вратарь «Ростова» Радич о назначении Деяна

Деян Радич отреагировал на назначение Деяна Станковича тренером «Спартака».

– Станкович – известный футболист, легенда «Интера». Сейчас он строит тренерскую карьеру, идет постепенно и, мне кажется, это правильный путь. Деян прогрессирует, посмотрим, как он будет работать в России. Все знают, что в « » трудно работать, потому что ожидания самые высокие, но – человек с очень сильным характером.

– Как оцените его работу в « »? Этот опыт наверняка ему пригодится в « ».

– Хорошо работал, выиграл несколько чемпионств. Его очень любили болельщики, его работу уважали.

– Еще недавно в работал Владимир Ивич, «Пари НН» сейчас возглавил Саша Илич. Что думаете о моде на сербских тренеров в России?

– Я в российском футболе с 2004 года, в России всегда были наши тренеры. И Божович, и Муслин. Сейчас из-за политической ситуации рынок для России чуть сузился, поэтому сербские тренеры – хороший вариант. Я бы на месте клубов обратил внимание на . Есть еще несколько молодых интересных тренеров.

Если мы берем исторически самого статусного, то, наверное, это , который тренировал «Барселону», «Реал» и «Атлетико». Сейчас в топ-5 тренеров практически нет, но я рассчитываю, что Станкович в будущем попадет в топовую лигу, – сказал бывший вратарь «Ростова» и «Алании».

На протяжении тренерской карьеры Станкович выиграл три чемпионских титула с «Црвеной Звездой», один с «Ференцварошем», а также два Кубка Сербии.