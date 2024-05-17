Мор о Станковиче в «Спартаке»: «Фигура в мировом футболе. Он будет авторитетом для любого в команде. Никто не посмеет сказать, что мало играет»
Эдуард Мор считает, что Деян Станкович будет пользоваться авторитетом в «Спартаке».
Серб станет главным тренером красно-белых по окончании сезона.
«Станкович — фигура в мировом футболе. Он будет авторитетом для любого футболиста в «Спартаке». Конечно, это сразу скажется хорошо и на раздевалке, и на атмосфере в команде.
Никто не посмеет сказать Станковичу, что мало играет или возмутиться, почему его не поставили в состав», — сказал экс-защитник «Спартака».