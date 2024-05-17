Мор о Станковиче в «Спартаке»: «Фигура в мировом футболе. Он будет авторитетом для любого в команде. Никто не посмеет сказать, что мало играет»

Эдуард Мор считает, что Деян Станкович будет пользоваться авторитетом в «Спартаке».

Серб станет главным тренером красно-белых по окончании сезона.

«Станкович — фигура в мировом футболе. Он будет авторитетом для любого футболиста в « ». Конечно, это сразу скажется хорошо и на раздевалке, и на атмосфере в команде.

Никто не посмеет сказать , что мало играет или возмутиться, почему его не поставили в состав», — сказал экс-защитник «Спартака».