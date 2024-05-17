Мор о Станковиче в «Спартаке»: «Фигура в мировом футболе. Он будет авторитетом для любого в команде. Никто не посмеет сказать, что мало играет»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Эдуард Мор Футбол

Эдуард Мор считает, что Деян Станкович будет пользоваться авторитетом в «Спартаке».

Серб станет главным тренером красно-белых по окончании сезона.

«Станкович — фигура в мировом футболе. Он будет авторитетом для любого футболиста в «Спартаке». Конечно, это сразу скажется хорошо и на раздевалке, и на атмосфере в команде. 

Никто не посмеет сказать Станковичу, что мало играет или возмутиться, почему его не поставили в состав», — сказал экс-защитник «Спартака».

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7 комментариев
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В Спартаке много было тренеров с именем но что-то у них результатов не было.Но всегда есть надежда конечно на лучшее.
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Никто не скажет что он чеканить не умеет
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Хороший игрок и хороший тренер- не одно и то же!
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