Вьештица о Станковиче в «Спартаке»: «Кроме «Сампдории», где он вылетел из Серии А, у него везде получалось. У него хороший опыт работы с лучшими тренерами мира»

Теги Спартак Милан Вьештица Деян Станкович премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Саша Илич Ненад Лалатович Пари НН Футбол

Милан Вьештица прокомментировал назначение Деяна Станковича в «Спартак».

45-летний сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.

– Очень хороший выбор для «Спартака». Знаменитый футболист, но и тренер очень амбициозный, здорово поработал с «Црвеной». Сейчас он выиграл чемпионат Венгрии. Я бы отметил, что у него хороший опыт работы с лучшими тренерами мира. 

Свой тренерский путь он начал в Италии: ассистентом в «Интере» и в «Сампдории». Вы знаете, Деяна берут не из-за имени, а потому что он действительно проходит правильный тренерский путь. Везде, кроме «Сампдории», где он вылетел из Серии А, у него получалось, но в Италии было тяжело выполнить турнирную задачу.

Все больше сербских тренеров в РПЛ. Когда ждать вашего возвращения в новом статусе?

– С удовольствием. Я уже три года работаю ассистентом у Ненада Лалатовича – одного из лучших тренеров Сербии. У меня есть мечта вернуться в Россию, потому что для меня это второй дом. Дай бог, чтобы однажды получилось.

Еще недавно в РПЛ работал Владимир Ивич, не так давно «Пари НН» возглавил Саша Илич. Что думаете о моде на сербских тренеров в России?

– В чемпионате России раньше было много сильных югославских футболистов. Сейчас все больше тренеров. Дружба наших стран – это не главная причина. У нас хорошая школа тренеров: специалисты, работавшие в России, неплохо себя проявили. Последний пример – Ивич. Теперь я надеюсь, что и Деян Станкович с Сашей Иличем себя проявят. Саша – мой хороший друг, я им хочу пожелать добиться успеха в России, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Урала».

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4 комментария
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Станкович точно лучше любого отечественного тренера.
А результаты промежуточные будем оценивать в декабре.
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Как бы то ни было Станкович реально топ тренер для России с реальным международным авторитетом и духом победителя....
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Этот цыган поставлен Газпромом для вылета Спартака в пердив, я правильно понимаю?

А что он замазан с Газпромом, так это очевидно
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