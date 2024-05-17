Капелло о назначении Станковича: «Очень хороший выбор как для самого Станковича, так и для «Спартака»
Фабио Капелло оценил назначение Деяна Станковича на пост тренера «Спартака».
Московский клуб подписал контракт с сербским специалистом на два года.
«Это очень хороший выбор как для самого Станковича, так и для «Спартака», – сказал бывший тренер сборной России.
Нахваливал того перед переходом в Фиалку
Война идёт. Страны ЕС одной из сторон деньги на эту войну шлют. Спецов шлют. При этом продолжают покупать энергоносители из РФ.
А медийные личности спокойно рассуждают о сотрудничестве в частной сфере, когда санкции достигли апогея уже.
Дурдом!!! Ну лицемерие же глобальное.
Сраный капитализм!!! Ни чести, ни совести, ни здравого смысла.
Ау!!! Не существует правого рая в западной Европе. И уж точно его не существует в восточной. Капитализм - самое последнее, за что нужно держаться в эпоху передела.
Адаптация это сказки, футбол везде одинаковый сейчас. А к газпромовскому околофутболу все равно, что адаптируйся что нет - никуда он не денется.