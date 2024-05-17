Капелло о назначении Станковича: «Очень хороший выбор как для самого Станковича, так и для «Спартака»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Фабио Капелло Р-Спорт Футбол

Фабио Капелло оценил назначение Деяна Станковича на пост тренера «Спартака».

Московский клуб подписал контракт с сербским специалистом на два года.

«Это очень хороший выбор как для самого Станковича, так и для «Спартака», – сказал бывший тренер сборной России.

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9 комментариев
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Его бы слова, да Богу в уши.
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Капелло много когда ошибался ваще то))
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Ты нам ещё за кокорина ответишь!!!
Нахваливал того перед переходом в Фиалку
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Грёбаный сюрреализм!!!
Война идёт. Страны ЕС одной из сторон деньги на эту войну шлют. Спецов шлют. При этом продолжают покупать энергоносители из РФ.
А медийные личности спокойно рассуждают о сотрудничестве в частной сфере, когда санкции достигли апогея уже.
Дурдом!!! Ну лицемерие же глобальное.
Сраный капитализм!!! Ни чести, ни совести, ни здравого смысла.

Ау!!! Не существует правого рая в западной Европе. И уж точно его не существует в восточной. Капитализм - самое последнее, за что нужно держаться в эпоху передела.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вопрос в том дадут ли Станковичу время для адаптации к российскому футболу. Якину, Ваноли, Виторио, Тедеско, Абаскалю этого времени не дали, требовали только незамедлительных побед.
Вопрос в том, дадут ли ему денег на нормальные трансферы, а не агентские распилы.
Адаптация это сказки, футбол везде одинаковый сейчас. А к газпромовскому околофутболу все равно, что адаптируйся что нет - никуда он не денется.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вопрос в том дадут ли Станковичу время для адаптации к российскому футболу. Якину, Ваноли, Виторио, Тедеско, Абаскалю этого времени не дали, требовали только незамедлительных побед.
Абаскалю точно не дали)) ну вы и шутник))
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Ответ инок
В Спартаке круговорот тренеров. Ни в одном российском клубе в 21 веке не было больше тренеров, чем в Спартаке.
Локомотив: "подержите моё пиво"
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